Новости соседей. Древнейшая улица Почтовая в Новогрудке станет первой пешеходной в городе (+видео)

Источник материала: Полымя





Собственно, не многие места в Беларуси сохранили планировочную структуру XVI века.

Современный проект во многом социальный. Задача будущего – создание комфортной городской среды. Например, улица Почтовая, одна из древнейших в стране, станет пешеходной. «Тихие зоны» невероятно привлекательны для туристов.

Балкон с видом на яркий образец белорусской готики. Уже сейчас хочется выпить чашку кофе и съесть «кайзерку» (ароматная булочка из довоенной жизни Новогрудка). Этим летом за фасадом 1936 года в бывшей типографии откроется мини-гостиница на 25 мест семейного типа.

Александр Ракович, собственник здания:

«Крыши не было, разбирали все перекрытия, все перегородки, только несущие стены остались. Люди ходят постоянно. Туристы интересуются».

Двухэтажная «камяніца са склепам» – памятник регионального значения. Впрочем, на некогда улице Базилианской, Церковной, а теперь Почтовой, едва ли не каждый дом со знаком «Охраняется государством». Строения с элементами классицизма, эклектики, модерна. Мостят тротуары брусчаткой.

Обыватели Новогрудка говорят, если убрать асфальт и копнуть здесь или там, то обязательно обнаружите какой-то артефакт. Сегодня часть учёных уверена: не на Малом замке, а именно на Борисоглебском холме 975 лет назад сын Рогнеды Ярослав Мудрый Новый городок основал.

Фрагменты фундамента божницы XII века выявлены под алтарём Свято-Борисо-Глебского собора. Самому храму-крепости в этом году – полтысячи лет. Снаружи и внутри – косметический ремонт. Ожидают паломников со всего мира к чудотворному образу Божьей Матери Новогрудской.

Екатерина Кивач, начальник отдела туризма Новогрудского райисполкома:

«У нас проводилась церемония эстафеты «Пламя мира», Новогрудок будет представлен в фанзоне возле «Минск-Арены», где мы будем рассказывать приезжим, болельщикам о достопримечательностях и возможностях. Мы очень хотим, чтобы Новогрудок вошёл в безвизовую зону».

«Первую столицу» летописной Литвы сегодня посещают свыше 70 тысяч туристов. Эта цифра только по билетам в музеи, по броне в отелях. Заезжих явно больше. Одним из домов на Почтовой владел Цукерберг. Возможно, родственник. Отыскали же тут корни зятя Трампа. А новые функции старых построек могут оживить район и стать экономически выгодным вложением в будущее.

Источник: ОНТ