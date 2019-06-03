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Возле частных домов в трех районах столицы бесплатно поставят контейнеры для мусора

04.06.2019 14:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владельцам частных домов в трех районах Минска выдадут контейнеры для мусора, бесплатно. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: с сайта «Минск-Новости»

Компания «Ремондис Минск» выдаст пластиковые мусорные контейнеры в 5 тысяч домохозяйств частного сектора трех районов города, рассказали в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Речь идет про Фрунзенский, Октябрьский и Московский районы Минска. К 1 сентября контейнеры бесплатно передадут в пользования владельцам домов.

Это будут емкости «евростандарта» по 120 литров каждая. К началу II Европейских игр их планируют установить в самом густонаселенном районе — Фрунзенском. Там их потребуется около 1,5 тысячи.

— Транспортные и иные расходы, связанные с доставкой и раздачей контейнеров населению, мы полностью берем на себя. Общий объем инвестиций составит более 200 000 евро, — рассказали в «Ремондис Минск».

Когда всех жителей частного сектора Московского, Октябрьского и Фрунзенского районов обеспечат емкостями для сбора мусора, компания будет вывозить только те отходы, которые собраны в пластиковый контейнер.

— Собирая отходы в контейнер, а не выставляя их в мешках или пакетах на улицу, мы улучшаем санитарную обстановку возле дома, на улице и сохраняем наш город чистым, — объяснили на предприятии.

 
Теги: Минск
 
 
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Когда всех жителей частного сектора Московского, Октябрьского и Фрунзенского районов обеспечат емкостями для сбора мусора, компания будет вывозить только те...
 
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