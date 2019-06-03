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Женщину, дочь которой нашли на берегу реки в Бресте мертвой, обвинили в убийстве
04.06.2019 15:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
15 мая в Бресте на берегу Мухавца
С учетом данных, полученных в результате проведения следственных действий, женщине предъявлено обвинение по п. 2 ч. 2 ст. 139 УК (убийство). К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу, —
Напомним, 28-летнюю маму с ребенком выписали из областного роддома 10 мая. Женщина — гражданка Туркменистана, которая в Бресте была слушательницей курсов в одном из университетов. Ребенок родился 17 марта недоношенным и находился под наблюдением медиков.
Педиатр поликлиники пришла, чтобы осмотреть младенца, но ей никто не открыл дверь, а в телефонном разговоре женщина отказалась говорить, где ребенок. Тогда врачи обратились в милицию.
В результате оперативно-разыскных мероприятий мать все-таки нашли. На вопросы оперативников та отвечала путано, называя одновременно несколько версий исчезновения дочери. В итоге сообщила, что ребенок умер в результате несчастного случая, а она испугалась ответственности и труп оставила на берегу реки, но не помнит, где именно. Во время поисков тело ребенка нашли.
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Мать говорила, что ребенок умер в результате несчастного случая, а она испугалась ответственности и труп оставила на берегу. Но в ходе следствия выяснилось, что это...
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