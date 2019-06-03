Белорусы смогут помочь детям при покупке витаминов или гематогена

Белорусы при покупке витамина C или гематогена теперь смогут сделать доброе дело – помощь детям, которые нуждаются в сложном дорогостоящем лечении. Аптечная сеть ADEL, входящая в холдинг «Аптека Групп» Леонида Томчина, будет перечислять 10% от стоимости некоторых товаров в благотворительный фонд «Шанс».

Инициатива «Дари добро» действует во всех городах Беларуси. Сеть аптек ADEL переведет на благое дело 10% с каждой покупки витамина С, гематогена, детской косметики «Бэйбус» и зубной пасты Ecodenta. На личных затратах покупателей это никак не отразится – в помощь детям пойдет лишь часть вырученных с продажи товаров средств.

Собранные деньги будут перечислены в благотворительный фонд «Шанс». Он помогает оплатить лечение и реабилитацию маленьких детей, которые остро нуждаются в помощи. Среди подопечных – около тысячи ребят разного возраста, в том числе с серьезными диагнозами. Многие нуждаются в проведении операций в европейских клиниках.

«Инициатива запущена во Всемирный день защиты детей. Она призвана вовлечь в благотворительность всех неравнодушных людей, причем без ущерба для личного бюджета. Чтобы помочь детям, достаточно совершить обычную покупку в аптеке. Основная идея: совершать добро проще, чем кажется», – пояснили в аптечной сети ADEL.

Кстати, это не первая инициатива в помощь детям. Так, годом ранее были собраны средства для РНПЦ детской хирургии.

Сеть ADEL входит в крупнейший в стране холдинг «Аптека Групп», который основал выходец из Витебска Леонид Томчин. Под его началом работает более 250 аптек по всей стране. Их выделяют расширенный выбор товаров и профессиональные консультации.