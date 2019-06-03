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На границе задержали поляка: в багаже нашли таблетки, содержащие запрещенный в Беларуси психотроп
04.06.2019 15:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пункте пропуска «Брузги» сотрудники таможни нашли в вещах у гражданина Польши почти сотню таблеток, в состав которых входит психотропное вещество. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности
Гражданин Польши следовал на своей машине Honda в Беларусь и на вопрос таможни заявил: товаров, подлежащих декларированию, у него нет. Но в его сумке нашли 96 таблеток Tramal различной дозировки.
Препарат обычно используется для снятия острых и хронических болей, но в его составе имеется трамадол — особо опасное психотропное вещество, оборот которого в Беларуси регулируется. Разрешительных документов на лекарства у иностранца не было.
Так как в его действиях усматриваются признаки преступления по ст. 328−1 УК, то сейчас таможня проводит необходимые процессуальные действия.
По статистике ГТК, с начала года на границе пресечены 187 попыток незаконного перемещения препаратов, содержащих в своем составе наркотические или психотропные вещества. Это на 40% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Специалисты напоминают: перемещение таких лекарств осуществляется по красному коридору, с заполнением декларации человеком, которому они предназначены в медицинских целях. При себе должны быть разрешительные документы: рецепт врача, выписка из карты и их заверенные копии. Количество и дозы в пределах допустимого: не более недельной потребности — для препаратов, содержащих наркотические средства; не более 90 разовых доз — для препаратов с психотропными веществами.
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Нужных документов при нем не оказалось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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