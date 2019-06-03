На границе задержали поляка: в багаже нашли таблетки, содержащие запрещенный в Беларуси психотроп

Источник материала: Tut.by

В пункте пропуска «Брузги» сотрудники таможни нашли в вещах у гражданина Польши почти сотню таблеток, в состав которых входит психотропное вещество. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности сообщает пресс-служба ГТК.



Фото: пресс-служба Государственного таможенного комитета

Гражданин Польши следовал на своей машине Honda в Беларусь и на вопрос таможни заявил: товаров, подлежащих декларированию, у него нет. Но в его сумке нашли 96 таблеток Tramal различной дозировки.

Препарат обычно используется для снятия острых и хронических болей, но в его составе имеется трамадол — особо опасное психотропное вещество, оборот которого в Беларуси регулируется. Разрешительных документов на лекарства у иностранца не было.

Так как в его действиях усматриваются признаки преступления по ст. 328−1 УК, то сейчас таможня проводит необходимые процессуальные действия.

По статистике ГТК, с начала года на границе пресечены 187 попыток незаконного перемещения препаратов, содержащих в своем составе наркотические или психотропные вещества. Это на 40% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Специалисты напоминают: перемещение таких лекарств осуществляется по красному коридору, с заполнением декларации человеком, которому они предназначены в медицинских целях. При себе должны быть разрешительные документы: рецепт врача, выписка из карты и их заверенные копии. Количество и дозы в пределах допустимого: не более недельной потребности — для препаратов, содержащих наркотические средства; не более 90 разовых доз — для препаратов с психотропными веществами.