ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На границе задержали поляка: в багаже нашли таблетки, содержащие запрещенный в Беларуси психотроп

04.06.2019 15:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В пункте пропуска «Брузги» сотрудники таможни нашли в вещах у гражданина Польши почти сотню таблеток, в состав которых входит психотропное вещество. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности сообщает пресс-служба ГТК.


Фото: пресс-служба Государственного таможенного комитета

Гражданин Польши следовал на своей машине Honda в Беларусь и на вопрос таможни заявил: товаров, подлежащих декларированию, у него нет. Но в его сумке нашли 96 таблеток Tramal различной дозировки.

Препарат обычно используется для снятия острых и хронических болей, но в его составе имеется трамадол — особо опасное психотропное вещество, оборот которого в Беларуси регулируется. Разрешительных документов на лекарства у иностранца не было.

Так как в его действиях усматриваются признаки преступления по ст. 328−1 УК, то сейчас таможня проводит необходимые процессуальные действия.

По статистике ГТК, с начала года на границе пресечены 187 попыток незаконного перемещения препаратов, содержащих в своем составе наркотические или психотропные вещества. Это на 40% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Специалисты напоминают: перемещение таких лекарств осуществляется по красному коридору, с заполнением декларации человеком, которому они предназначены в медицинских целях. При себе должны быть разрешительные документы: рецепт врача, выписка из карты и их заверенные копии. Количество и дозы в пределах допустимого: не более недельной потребности — для препаратов, содержащих наркотические средства; не более 90 разовых доз — для препаратов с психотропными веществами.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нужных документов при нем не оказалось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусы смогут помочь детям при покупке витаминов или гематогена
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика