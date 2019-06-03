«Это не фотошоп». В Бресте заметили белый автозак

Источник материала: Tut.by

На днях в социальных сетях появилось фото, на котором у трибун стадиона засняли необычный автозак — белый. Некоторые стали шутить, что это фотошоп. Но автор снимка — брестчанин Алесь Абляк уверяет: фото реальное.



Фото: Алесь Абляк.

Алесь Абляк рассказывает, что белый автозак он сфотографировал на выходных. Было это возле стадиона «Строитель».

— У той час на стадыёне праходзіў матч з удзелам берасцейскай каманды, — вспоминает Алесь. — Я праходзіў міма, убачыў белы аўтазак, мяне гэта здівіла — і я яго сфатаграфаваў.

Раньше, говорит собеседник, автозаков такого цвета он в городе не встречал. При этом в форме сотрудников ОМОНа, которые следили за порядком на мероприятии, ничего необычного брестчанин не заметил.

Белая машина удивила не только Алеся, но и пользователей соцсетей. Под снимком, что молодой человек разместил в соцсетях, стали появляться шутливые комментарии. Одни называют автозак свадебным, другие — праздничным. Третьи полагают, что это летний вариант.

TUT.BY обратился в УВД Брестского облисполкома. Мы хотели узнать, давно ли в городе появилась такая машина и почему у нее такой цвет. В пресс-службе сказали, что пока ситуацию не комментируют.