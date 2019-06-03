С начала года в Беларуси утонули 90 человек, в том числе 10 детей

Источник материала: Tut.by

С начала года в Беларуси утонули 90 человек, в том числе 10 несовершеннолетних, сообщил 4 июня на пресс-конференции в Минске начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОДа Артем Дядев. Для сравнения: за такой же период 2018 года на воде погибли 102 человека, из них восемь детей.

По словам представителя организации, более чем в 50% чрезвычайных ситуаций, связанных с утоплением или предупреждением утопления, люди были пьяны. Вторая проблемная категория — дети без присмотра родителей.

Из общего количества утонувших в этом году в состоянии алкогольного или наркотического опьянения находились 28 человек — треть погибших. За минувшую неделю на воде по всей стране погибли пять человек, из них при купании — двое, в том числе 17-летний юноша, который купался пьяным. За это же время спасено восемь человек, среди которых четверо — дети.

«С начала года в Минске утонули семеро взрослых. В прошлом году за аналогичный период утонули трое. Однако в этом году мы столкнулись с суицидом на воде, особенно в начале года, — отметил Дядев. — Спасено с начала текущего года пять человек, в прошлом году — 12, включая одного несовершеннолетнего. Предупреждено 946 человек, в том числе 53 несовершеннолетних».

В структуре водолазно-спасательной службы ОСВОДа функционирует 66 спасательных станций, 7 маневренно-поисковых групп и 108 спасательных постов, работающих в круглогодичном режиме, а также 35 сезонных спасательных постов (май-сентябрь).

В Минске на купальный сезон, который стартует 1 мая и заканчивается 31 сентября, набирают дополнительно 84 человека для сезонных спасательных постов и усиления дежурств на спасательных станциях.