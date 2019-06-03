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Пинские спасатели всё лето будут обучать детей правилам безопасности

04.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинские спасатели всё лето будут обучать детей правилам безопасностиСпасатели все лето будут обучать детей правилам безопасности в пришкольных и летних оздоровительных лагерях.

Как сообщила корреспонденту pinsknews.by инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского горрайотдела по ЧС Дарья Лазарчик, в этой работе на помощь МЧС придут активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, студенты, ОСВОД, Добровольное пожарное общество.

Ребятам покажут фильмы и тематические мультфильмы, а также проведут викторины по ОБЖ и конкурсы. Кроме того, детям предложат обсудить ситуационные задачи, где их сверстники попали в ЧС. Не обойдется без брошюр, листовок и другой обучающей наглядной продукции.

Кроме работы с детьми, в лагерях внимание будет уделено и обучению персонала, дежурных, воспитателей и всего коллектива правилам безопасности.

Уважаемые родители! Помните, что именно вы являетесь главным звеном в вопросе обучения детей правилам безопасности. От вашего личного примера зависит, насколько прочно овладеет ребёнок основами безопасности. Поговорите с детьми об опасностях, к которым могут привести бездумные шалости. Обратите внимание на правила поведения на водоемах, расскажите об опасности песчаных карьеров и баловства со спичками. Научите ребят правильно действовать в случае ЧС.

Важно! Ни под каким предлогом не оставляйте маленьких детей одних!

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