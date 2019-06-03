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«Экобум» приглашает принять участие в экологической акции на Шумилинском озере 5 июня

04.06.2019 — Новости Общества | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

«Экобум» приглашает принять участие в экологической акции на Шумилинском озере 5 июняОбщественное объединение по содействию устойчивому развитию Шумилинского региона «ЭкоБум» информирует о проведении акции по уборке мусора вокруг Шумилинского озера 5 июня 2019 года с 17.30 до 19.30.

Акция посвящена Всемирному Дню окружающей среды (Дню эколога).

В рамках акции запланировано дать страт «плоггингу» (уборке мусора во время бега трусцой) с последующим награждением победителей (кто больше соберет мусора за 30 минут бега) и будут подведены итоги фото-конкурса «К малой родине с любовью и на велосипеде» (организована фото-сушка).

Также на месте проведения акции (пляж) планируется работа инфо-центра по экологическим вопросам:

  • по раздельному сбору отходов (стеклобой, металл, просроченные лекарства, сбор крышечек и батареек);
  • по воде (проведение тестирования питьевой воды из природных источников с помощью тест-полосок, химический анализ воды из природных водоемов);
  • о вреде при кормлении водоплавающих птиц (вдоль береговой линии будут размещены таблички о вреде и о запрете кормления водоплавающих птиц);
  • популяризация алгоритмов решения экологических проблем с использованием листовок и справочника «Зеленый дозор».

Во время проведения мероприятия будет организовано чаепитие для участников, пришедших со своей кружкой (популяризация многоразовых предметов быта взамен одноразовым, акция «В мою кружку, пожалуйста!»).

Председатель правления ОО «ЭкоБум»                              И.В.Куликова

 
 
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Общественное объединение по содействию устойчивому развитию Шумилинского региона «ЭкоБум» информирует о проведении акции по уборке мусора вокруг Шумилинского...
 
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