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«Экобум» приглашает принять участие в экологической акции на Шумилинском озере 5 июня
04.06.2019 — Новости Общества | Герой працы
Источник материала: Герой працы
Общественное объединение по содействию устойчивому развитию Шумилинского региона «ЭкоБум» информирует о проведении акции по уборке мусора вокруг Шумилинского озера 5 июня 2019 года с 17.30 до 19.30.
Акция посвящена Всемирному Дню окружающей среды (Дню эколога).
В рамках акции запланировано дать страт «плоггингу» (уборке мусора во время бега трусцой) с последующим награждением победителей (кто больше соберет мусора за 30 минут бега) и будут подведены итоги фото-конкурса «К малой родине с любовью и на велосипеде» (организована фото-сушка).
Также на месте проведения акции (пляж) планируется работа инфо-центра по экологическим вопросам:
Во время проведения мероприятия будет организовано чаепитие для участников, пришедших со своей кружкой (популяризация многоразовых предметов быта взамен одноразовым, акция «В мою кружку, пожалуйста!»).
Председатель правления ОО «ЭкоБум» И.В.Куликова
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Общественное объединение по содействию устойчивому развитию Шумилинского региона «ЭкоБум» информирует о проведении акции по уборке мусора вокруг Шумилинского...
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