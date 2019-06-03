«Предприятие не потянет». Чиновники ответили гомельским незрячим, у которых хотят забрать клуб

Источник материала: Tut.by

После того, как гомельские незрячие рассказали журналистам , что их клуб собираются продавать, местные власти и руководство БелТИЗ приехали на предприятие «Светотехника». Но недовольных людей на собрание так и не позвали.





О том, что гомельских инвалидов по зрению хотят лишить клуба, где они отдыхают, танцуют, проводят занятия по реабилитации, занимаются спортом, стало известно недавно. Руководство предприятия «Светотехника» Белорусского товарищества инвалидов по зрению решило продать здание. Люди возмутились. Времена на предприятии бывали разные, но всегда им обещали, что клуб не закроют.

Кроме этого, незрячие рассказали и о других трудностях, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно: к примеру, передвигаться по их «дороге жизни» — от остановки к дому и на предприятие — стало небезопасно: туда-сюда снует транспорт.

Сегодня местные власти собрали журналистов, чтобы через них донести свою позицию.

Директор «Светотехники» общественного объединения «БелТИЗ» Сергей Романюк говорит, что клуб продать все-таки придется.

— Здание клуба занимает 1300 м2 — это 20% от общей площади всего предприятия. Нужно оплачивать налог на землю, коммунальные платежи. К тому же в зимний период здание (кроме отдела реабилитации и библиотеки) не отапливается — нет средств, второму этажу нужен серьезный ремонт, который предприятие не потянет, — приводит аргументы директор «Светотехники».

В БелТИЗе говорят, что «клуб посещают, в общем-то, несколько человек, и из-за них терпеть убытки предприятию не с руки».

Кружки планируют перенести в инклюзивный центр, расположенный на улице Юбилейной, а отделение реабилитации и библиотеку — в помещение завода.

— Не нужно переживать за пропускной режим. Его очень просто наладить — выпишем всем посетителям клуба пропуски. Передвигаться по территории предприятия безопасно — там от проходной до здания — всего несколько метров, и будет организован пешеходный переход, — обещает директор.





Второй вопрос, который поднимали незрячие, — безопасность инфраструктуры в районе их мини-городка. С тем, что там не все хорошо, местные власти согласны: говорят, что уже даже переговорили с проектантами и ГАИ.

По новому проекту сквозной проезд со стороны строящегося гипермаркета «Корона» будет перекрыт. Остановку по четной стороне улицы Советской перенесут на 17 метров вперед, сразу за ней будет располагаться заезд во двор. При такой схеме, уверяют проектанты, пути движения незрячих не будут пересекаться с движением транспорта. Также дорожки обустроят тактильными элементами, на пути следования слабовидящих и незрячих установят перила желтого цвета.