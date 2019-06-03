Вернули парковку и поставили фигуры. В Минске реконструировали сквер возле «Динамо»

Источник материала: Tut.by

К лету в Минске благоустроили и реконструировали Ляховский сквер и сквер на Ульяновской возле «Динамо». Посмотрели, как они выглядят.





В Ляховском сквере, где находится Стена Цоя, разбили дорожки, поставили урны, клумбы, скамьи. Здесь уже отдыхают студенты.

Круглая клумба на пересечении дорожек уже вызывала вопросы у читателей TUT.BY: пользователи удивлялись, что нарушена симметрия.









На другой части сквера через дорогу поставили новые фонари и установили скамейки. На заасфальтированной территории по Ульяновской, где долго стояли бытовки, вернули парковку. Правда, машины сюда еще не пускают — стоит заграждение. Рядом поставили силуэты велосипедистов и гимнастов из искусственной травы.















