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Вернули парковку и поставили фигуры. В Минске реконструировали сквер возле «Динамо»
04.06.2019 17:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К лету в Минске благоустроили и реконструировали Ляховский сквер и сквер на Ульяновской возле «Динамо». Посмотрели, как они выглядят.
В Ляховском сквере, где находится Стена Цоя, разбили дорожки, поставили урны, клумбы, скамьи. Здесь уже отдыхают студенты.
Круглая клумба на пересечении дорожек уже
На другой части сквера через дорогу поставили новые фонари и установили скамейки. На заасфальтированной территории по Ульяновской, где долго стояли бытовки, вернули парковку. Правда, машины сюда еще не пускают — стоит заграждение. Рядом поставили силуэты велосипедистов и гимнастов из искусственной травы.
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Посмотрели, как выглядит Ляховский сквер после реконструкции.
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