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Вернули парковку и поставили фигуры. В Минске реконструировали сквер возле «Динамо»

04.06.2019 17:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К лету в Минске благоустроили и реконструировали Ляховский сквер и сквер на Ульяновской возле «Динамо». Посмотрели, как они выглядят.


В Ляховском сквере, где находится Стена Цоя, разбили дорожки, поставили урны, клумбы, скамьи. Здесь уже отдыхают студенты.

Круглая клумба на пересечении дорожек уже вызывала вопросы у читателей TUT.BY: пользователи удивлялись, что нарушена симметрия.



На другой части сквера через дорогу поставили новые фонари и установили скамейки. На заасфальтированной территории по Ульяновской, где долго стояли бытовки, вернули парковку. Правда, машины сюда еще не пускают — стоит заграждение. Рядом поставили силуэты велосипедистов и гимнастов из искусственной травы.





 
Теги: Минск
 
 
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Посмотрели, как выглядит Ляховский сквер после реконструкции.
 
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