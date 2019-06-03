Акция «День открытых дверей»

- «Своё место» (Борисовский район, д. Б. Тростяница, ул. Школьная, 23. Владелец – Червонцев Василий Леонтьевич, т. 8029 327 87 36).
- «Агроусадьба на лесной» (Борисовский район, д. Дудинка, ул. Новая, 39. Владелец – Морозов Сергей Борисович, т. 8044 590 64 88).
- «У Петровича» (Борисовский район, д. Прудок, ул. Стаховская, 2а. Владелец – Мухоедов Валерий Петрович, т. 8029 694 10 69).
- «Усадьба в Студенке» (Борисовский район, д. Студенка, ул. Победы, 24. Владелец – Рабицкий Дмитрий Петрович , 8029 695 28 90).
- «Дубени» (Борисовский район, д. Дубени, ул. Климука, 36. Владелец – Прилепко Виталий Вячеславович, т. 8029 663 50 08).
- «Гуси-лебеди» (Борисовский район, д. Зоричи, пер. Заречный, 1. Владелец – Кизелевич Андрей Анатольевич, т. 8029 612 16 29).
- «Медвежья заводь» (Борисовский район, д. Упиревичи, ул. Речная, 9б. Владелец – Бурдыко Иван Петрович, т. 8029 627 73 56).».
А также осветить данные мероприятия в своих СМИ.
Контактная информация: отдел спорта и туризма Борисовского райисполкома, телефоны: 76-97-47, 73-01-29, 73-27-26.
Заместитель начальника отдела А.Г.Ленкина