ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акция «День открытых дверей»

04.06.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

  1. «Своё место» (Борисовский район, д. Б. Тростяница, ул. Школьная, 23. Владелец – Червонцев Василий Леонтьевич, т. 8029 327 87 36).
  2. «Агроусадьба на лесной» (Борисовский район, д. Дудинка, ул. Новая, 39. Владелец – Морозов Сергей Борисович, т. 8044 590 64 88).
  3. «У Петровича» (Борисовский район, д. Прудок, ул. Стаховская, 2а. Владелец – Мухоедов Валерий Петрович, т. 8029 694 10 69).
  4. «Усадьба в Студенке» (Борисовский район, д. Студенка, ул. Победы, 24. Владелец – Рабицкий Дмитрий Петрович , 8029 695 28 90).
  5. «Дубени» (Борисовский район, д. Дубени, ул. Климука, 36. Владелец – Прилепко Виталий Вячеславович, т. 8029 663 50 08).
  6. «Гуси-лебеди» (Борисовский район, д. Зоричи, пер. Заречный, 1. Владелец – Кизелевич Андрей Анатольевич, т. 8029 612 16 29).
  7. «Медвежья заводь» (Борисовский район, д. Упиревичи, ул. Речная, 9б. Владелец – Бурдыко Иван Петрович, т. 8029 627 73 56).».

А также осветить данные мероприятия в своих СМИ.

Контактная информация: отдел спорта и туризма Борисовского райисполкома, телефоны: 76-97-47, 73-01-29, 73-27-26.

Заместитель начальника отдела  А.Г.Ленкина

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«28-29 июня 2019 года в агроусадьбах Борисовского района пройдёт акция «День открытых дверей», в рамках ознакомления с белорусской культурой и традициями:
 
Новости дня
Новости общества
 
Генеральная репетиция церемонии открытия II Европейских игр состоится 19 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужской кожаный рюкзак вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика