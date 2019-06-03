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В Борисове пройдет благотворительный забег

04.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

«Бег очень полезен для здоровья. Если кто-то пока еще далек от спорта и никогда не бегал, то наш благотворительный забег — отличная мотивация начать! Ведь трасса символическая и каждый сможет ее осилить. Кроме того, поучаствовав в забеге, вы внесете большой вклад в общее благотворительное дело, и за каждого участника мы отправим коробку с полезной молочной продукцией в Детский социальный приют города Борисова, — рассказывает генеральный директор “Здравушка-милк” Дмитрий Аркадьевич Ермакович. День рождения у нас, но подарки давайте подарим тем, кому особенно нужна помощь!».

Каждому бегуну будет присвоен именной номер. Выдача номеров пройдет в 9:30 у памятника письменности на главной аллее, в 10.00 начнется разминка. Организаторы предусмотрели места для переодевания и хранения вещей на время забега, питьевую воду.

Старт для детей назначен на 10.10, для взрослых — на 10.25.

После забега в парке запланирован большой семейный фестиваль «Здравушка-милк.Арт» с развлечениями для взрослых и детей: игровые площадки, интерактивные зоны, фотозоны, розыгрыши призов и подарков, также будут стоять фудтраки с едой. Ведущий фестиваля — Денис Курьян, на сцене выступят Анна Шалютина, Yogurt band и группа «Без билета».

До встречи на старте!

РАСПИСАНИЕ ЗАБЕГА:

9:30 — выдача регистрационных номеров у памятника письменности на главной аллее в Борисовском парке культуры и отдыха им. Горького
10:00 — разминка 
10:10 — старт на дистанцию 500 м (детский)
10:25 — старт на дистанцию 1,5 км

 
 
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8 июня в Борисовском парке культуры и отдыха им. Горького будет организован благотворительный забег. Дистанция для взрослых составит 1,5 км, а для детей — 500 метров....
 
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