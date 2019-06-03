Милиционеры Минщины готовы обеспечить безопасность во время II Европейских игр

Источник материала: Единство

Проводятся досмотровые мероприятия зрителей и участников соревнований, транспортных средств, обеспечивается охрана общественного порядка как внутри объекта, так и на прилегающей территории.

Как рассказал заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Минского облисполкома Николай Максимович, в эти дни здесь создан и функционирует оперативно-ситуационный штаб, в который входят представители всех заинтересованный ведомств – Дирекции II Европейских игр, МВД, МЧС, здравоохранения и других.

– Учитывая особенности объекта, с внешней стороны водной глади нами также выставляются совместные с ОСВОД и МЧС наряды на плавсредствах. Помимо пеших нарядов привлекаем, в том числе, и мотопатрули роты ППСМ Минского РУВД, – отметил Николай Васильевич.

Кроме того, на территории и контрольно-пропускных пунктах задействованы системы видеонаблюдения с возможностью аналитики информации, которые будут использованы в дальнейшем при функционировании республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

– При проведении тестовых соревнований у нас есть возможность еще раз отработать все вопросы, связанные с обеспечением порядка, и подойти со стопроцентной готовностью к проведению II Европейских игр, – резюмировал Н. Максимович.

https://www.mvd.gov.by/ru/news/5450