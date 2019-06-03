В школах Беларуси выпускники сдают экзамены

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Для выпускников IX классов определены следующие даты проведения выпускных экзаменов по учебным предметам: «Белорусский язык», «Русский язык» и «Математика»: 4, 6, 8 июня.

Выпускники XI классов будут сдавать четыре обязательных выпускных экзамена. Письменные испытания по русскому языку или белорусскому языку (по выбору учащегося) и математике прошли 1, 3 и состоятся 5 июня. Кроме того, одиннадцатиклассникам предстоит сдать экзамены по иностранному языку и истории Беларуси.

В 2019 году, как и в предыдущие годы, тексты и задания будут объявляться по телевидению и радио, размещаться на портале Министерства образования ( http://task.unibel.by/ ).

Пресс-центр Министерства образования