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В школах Беларуси выпускники сдают экзамены

04.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Для выпускников IX классов определены следующие даты проведения выпускных экзаменов по учебным предметам: «Белорусский язык», «Русский язык» и «Математика»: 4, 6, 8 июня.

Выпускники XI классов будут сдавать четыре обязательных выпускных экзамена. Письменные испытания по русскому языку или белорусскому языку (по выбору учащегося) и математике прошли 1, 3 и состоятся 5 июня. Кроме того, одиннадцатиклассникам предстоит сдать экзамены по иностранному языку и истории Беларуси.

В 2019 году, как и в предыдущие годы, тексты и задания будут объявляться по телевидению и радио, размещаться на портале Министерства образования (http://task.unibel.by/).

Пресс-центр Министерства образования

https://edu.gov.by/news/zavtra-v-shkolakh-belarusi-nachnutsya-vypusknye-ekzameny/

 
 
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Выпускные экзамены по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования пройдут в период с 1 по 8 июня.
 
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