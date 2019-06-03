|
Синоптики рассказали, каким будет июнь
04.06.2019 18:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Нынешний июнь будет несколько теплее обычного, а вот количество осадков будет в пределах нормы. Белгидромет рассказал, какой будет погода в первый летний месяц.
По данным специалистов, средняя месячная температура воздуха в июне ожидается на 1ºС выше климатической нормы (климатическая норма +15 +18°С). Особенно жарким будет начало месяца — в отдельные дни воздух днем будет прогреваться до +30ºС и выше.
Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений — 63−95 мм. При этом в июне фиксируется обычно от 12 до 15 дождливых дней.
К слову, +30°С прогнозируется завтра по Гомельской области. В остальных областных центрах и столице всего на 1 °C прохладнее. Везде ожидаются дожди и грозы с порывами ветра до 14м/с.
Ранее, напомним, американская медиакомпания
Синоптики предупреждают, месячные прогнозы погоды разрабатываются с использованием статистических методов, носят вероятностный характер и уточняются прогнозами погоды на неделю, на 2−3 суток и на сутки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений - 63−95 мм. При этом в июне фиксируется обычно от 12 до 15 дождливых дней.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)