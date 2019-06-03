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На «Площади Ленина» убрали турникеты. В метро рассказали зачем
04.06.2019 18:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На станции метро «Площадь Ленина» на выходе к вокзалу убрали турникеты. На их месте вскоре установят новые, об этом рассказали в пресс-службе Минского метрополитена.
В пресс-службе Минского метрополитена объяснили, что на станции меняют линейку турникетов на более современные. Один из новых турникетов будет отличаться по ширине — он будет предназначен для маломобильных людей.
Турникеты заменяют к Европейским играм, к этому же событию выполняют и
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На станции метро «Площадь Ленина» на выходе к вокзалу убрали турникеты
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