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В Гродненской области число заболевших корью за последние несколько дней увеличилось почти в 2 раза

04.06.2019 19:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненской области с начала года зарегистрировано уже 29 случаев кори, сообщает пресс-служба Минздрава. В конце прошлой недели в ведомстве говорили о 17 заболевших с начала года в регионе. В областном центре на сегодняшний день лабораторно подтверждено заболевание 23 человек (30 мая сообщалось о 15 случаях).


Фото: Reuters

Первый майский случай заболевания кори был зарегистрирован в Гродно у гражданки Азербайджана, которая приехала в областной центр в конце апреля текущего года, не имея сведений о вакцинации против кори. Все остальные случаи кори связаны с данным завозным случаем.

 — Заболевание у всех протекало в легкой и средней степени тяжести. Состояние здоровья всех заболевших удовлетворительное. Ситуация контролируемая и управляемая. Санитарно-противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся в полном объеме, — сообщает пресс-служба Минздрава.

При этом специалисты говорят, что количество завозов вируса кори может в ближайший период увеличиться из-за того, что белорусы будут активно выезжать на отдых в другие страны, а также к нам приедут туристы на II Европейские игры

Кстати, ранее сообщалось, что в мае в Гродно было зарегистрировано всего два случая заболевания корью.

Корь — одно из самых опасных инфекционных заболеваний. В зоне риска как дети, так и взрослые, которые вирус переносят тяжелее. При первых симптомах, а это повышенная температура тела, сыпь, озноб, светобоязнь, следует немедленно обратиться к врачу.

Кстати, в марте был зарегистрирован случай заболевания корью и в Лиде. Там заболел ребенок, который вернулся из Москвы. Он не был привит из-за отказа родителей от вакцинации.

В 2018 году белорусские медики зарегистрировали 254 случая кори. Об эпидемии не говорят, но регистрируют завозные случаи, как это произошло в Гродно и Лиде.
За 6 месяцев 2019 года в Беларуси зарегистрировано 128 лабораторно подтвержденных случаев кори.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно с мая 2019 года зарегистрировано 23 лабораторно подтвержденных случая кори, а с начала года в области было зафиксировано 29 случаев.
 
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