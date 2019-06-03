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В Гродненской области число заболевших корью за последние несколько дней увеличилось почти в 2 раза
04.06.2019 19:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродненской области с начала года зарегистрировано уже 29 случаев кори,
Первый майский случай заболевания кори был зарегистрирован в Гродно у гражданки Азербайджана, которая приехала в областной центр в конце апреля текущего года, не имея сведений о вакцинации против кори. Все остальные случаи кори связаны с данным завозным случаем.
— Заболевание у всех протекало в легкой и средней степени тяжести. Состояние здоровья всех заболевших удовлетворительное. Ситуация контролируемая и управляемая. Санитарно-противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся в полном объеме, — сообщает пресс-служба Минздрава.
При этом специалисты говорят, что количество завозов вируса кори может в ближайший период увеличиться из-за того, что белорусы будут активно выезжать на отдых в другие страны, а также к нам приедут туристы на II Европейские игры
Кстати, ранее сообщалось, что в мае в Гродно было зарегистрировано
Корь — одно из самых опасных инфекционных заболеваний. В зоне риска как дети, так и взрослые, которые вирус переносят тяжелее. При первых симптомах, а это повышенная температура тела, сыпь, озноб, светобоязнь, следует немедленно обратиться к врачу.
Кстати, в марте был зарегистрирован случай заболевания корью и в Лиде.
В 2018 году белорусские медики зарегистрировали 254 случая кори. Об эпидемии не говорят, но регистрируют завозные случаи, как это произошло в Гродно и Лиде.
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В Гродно с мая 2019 года зарегистрировано 23 лабораторно подтвержденных случая кори, а с начала года в области было зафиксировано 29 случаев.
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