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Минск может стать хорошей площадкой для международных мероприятий по ЦУР - Щеткина

04.06.2019 20:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Марианна Щеткина провела встречу с постоянным представителем ПРООН в Беларуси Александрой Соловьевой. Стороны обсудили сферы взаимодействия и возможности расширения партнерства в области достижения ЦУР, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Беларусь заинтересована в развитии международного сотрудничества в этой области. "Минск может стать хорошей площадкой для организации крупных международных мероприятий по Целям устойчивого развития. Нам интересен опыт других стран, и мы готовы поделиться своим", - отметила Марианна Щеткина.

В феврале 2018 года на региональном форуме в Минске Беларусь выступила с инициативой создания партнерской сети национальных координаторов по достижению ЦУР. Это предложение было поддержано международным сообществом. Ведется работа над продвижением инициативы. К проекту уже проявили интерес многие страны.

Работа в Беларуси ведется по четырем основным направлениям: экономика, экология, социальная сфера и мониторинг. К ней активно привлекается бизнес-сообщество и общественные организации. Особое внимание уделяется проектам с участием молодежи. По словам Марианны Щеткиной, сейчас прорабатывается вопрос о создании своего рода лаборатории по ЦУР, где могли бы аккумулироваться инновационные технологии и проекты.

В свою очередь Александра Соловьева отметила, что такого рода проекты, поддержка инноваций в целом представляют интерес для ПРООН. Она высоко оценила проведенную в стране работу. "Беларусь во многом является чемпионом в вопросах достижения целей - по опыту, выбранной модели и тому, как национализированы соответствующие индикаторы. В вашей стране есть много локальных идей и проектов, которые могут быть полезны для других стран", - подчеркнула постоянный представитель ПРООН.

В 2019 году Беларусь и ПРООН должны приступить к разработке новой страновой программы на 2021-2025 годы. "Хотелось бы, чтобы она была увязана с национальной стратегией устойчивого развития и той работой, которую вы проводите в области ЦУР", - добавила Александра Соловьева.

Во время встречи стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках Национального плана действий по развитию зеленой экономики.

Кроме того, речь шла о запущенной оргкомитетом "ЭКСПО-2020" глобальной программе лучших практик "Маленькие шаги, большие достижения: решения для устойчивого результата". Это платформа для проектов, которые демонстрируют механизмы решения наиболее сложных глобальных вызовов простыми, но эффективными методами.-0-

Фото Геннадия Жинкова

 
Теги: Минск
 
 
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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Марианна Щеткина...
 
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