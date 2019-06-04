Глава МВД рассказал, кто стоит за звонками о ложном минировании

Источник материала: Tut.by

Ложные звонки о минировании различных объектов в Минске поступали из-за границы. Доказательство тому — электронные следы, которые «всегда остаются». Об этом журналистам рассказал глава МВД Игорь Шуневич. Видео заявления министра опубликовано на YouTube-канале агентства «Минск-Новости» .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Не могу похвастаться тем, что мы задержали злоумышленников. С большой долей вероятности могу сообщить, что они находятся за рубежом», — рассказал Игорь Шуневич. При этом, как отметил министр, всех местных лжеминеров задержали. Иностранцев привлечь к ответственности пока не удалось, но это «дело будущего», заверил Шуневич.

Чтобы пресечь подобные инциденты во время Европейских игр, все значимые объекты милиция берет под круглосуточную охрану заранее.

«Проверим их с помощью пиротехнических и саперных групп, служебных животных. И если, не дай бог, появится какое сообщение (о минировании. — Прим. TUT.BY) — сумятицы оно не внесет в деятельность по организации спортивных мероприятий», — отметил министр.

Напомним, в последнее время в столице участились случаи «минирований» различных объектов. Из-за ложных звонков эвакуировали пассажиров железнодорожного вокзала, а также посетителей и работников ТЦ «Галилео», «Замок», «Галереи Минск» и даже Национального банка . Были возбуждены уголовные дела.

Правоохранители предупреждают, что заведомо ложное сообщение об опасности — взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, — влечет за собой уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет. Максимальное наказание по статье 340 УК — 7 лет лишения свободы. Кроме того, законодательством предусмотрена компенсация виновным лицом всех затрат, которые понесли экстренные службы при реагировании на ложное сообщение.