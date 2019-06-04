«В садике никто не завидовал». Как маленький Сашка с помощью папы становится крутым мотокроссером

Источник материала: Tut.by

Нежные годы 10-летнего Сашки Фридлендера из Кобрина прошли по нетипичному сценарию. В два с половиной года, когда его одногодки копались в песочницах и строили башенки из кубиков, малыш вслед за папой рассекал по городу на двухколесном велике. В четыре его друзья по средней группе детсада зависали на мультиках о драконах, а Сашка в свое свободное время гонял на мини-байке, который ему собрали в гараже папа с дедушкой. Пыль, грязь, ветер в лицо, драйв, адреналин. Уже тогда малыш, говорит, понял, что хочет стать профессиональным мотоспортсменом. Мечта хорошая, но в городе, где мотокросс — далеко не приоритетный вид спорта, не было никакой базы. Но «папа может все что угодно», — напомнил сам себе отец, — и стал для сына и тренером, и механиком, и менеджером, и водителем, и спортивным психологом. Год тренировок с батей — и Сашка выехал на свои первые соревнования по мотокроссу.





С Сашей и его отцом Яковом встречаемся 30 мая на окраине Кобрина. Только-только закончилась школьная линейка. По итогам года Саша получил похвальный лист — окончил год на «восьмерки» и «девятки». Несмотря на академические успехи, расслабляться пареньку некогда. Через два дня — новый этап кубка Литвы по мотокроссу, где Саша идет в числе лидеров. Поэтому свободное время спортсмен посвящает подготовке.

Тренируется Саша на самодельной трассе для мотокросса за городом. К месту назначения добираемся на Mercedes Sprinter, который Яков переоборудовал в настоящий дом на колесах. В кузове — два байка, бензиновый генератор, расходники, бак на 250 литров воды. В салоне установлены электроплита, раковина, холодильник, есть раскладной стол, телевизор, игровая приставка. Сверху — просторная кровать. При необходимости задние пассажирские сиденья складываются и на них опускается ортопедический матрас. Получается импровизированная двухспальная кровать. В общей сложности в Mercedes могут комфортно ночевать пять человек. В перспективе Яков планирует обустроить еще и мобильный душ на задней дверце.





Самодельный дом на колесах — не роскошь, а необходимость, уточняет Яков. Соревнования у Саши — практически каждые выходные, большинство из них в соседних странах: Польше, России, Прибалтике. Переезды длинные, границы долгие. Бывает, что семья выезжает из дома в пятницу вечером, а возвращается в понедельник утром.

— Границы сильно выматывают. Бывает, по 3−4 часа проводишь. Ездим в Россию, в Московский регион. 1000 километров дороги, а времени уходит столько же, как съездить в Европу за 500 километров, — рассказывает Яков.





«Вся жизнь вертится вокруг спорта»

К мотоспорту Саша приобщался постепенно. Соревнования по мотокроссу он смотрел еще с пеленок, а в два года папа сделал сыну из подручных материалов беговел. К новому средству передвижения малыш быстро приноровился. Через две недели на самоделку нацепили педали — и Саша вслед за папой гонял по городу на личном двухколесном велосипеде. В четыре года папа купил питбайк и дал сыну немного «погазовать» на тренировочной трассе. Сашке понравилось. Тогда дед с папой сделали ребенку свой мини-байк и купили защитную экипировку:

— Потихонечку он поехал. Где-то год покатался на самодельном моцике, получил первоначальные навыки вождения — и решил заниматься мотоспортом.





Увлечение сына существенно отразилось на образе жизни семьи, признается папа:

— Практически каждые выходные — соревнования. Уезжаем в пятницу, приезжаем в понедельник. Из-за долгих переездов вторник ходишь, как во сне. И так у всех родителей. Я такой не один, не уникальный. У всех мам и пап, чьи дети по-настоящему занимаются, такие же проблемы. Вся жизнь вертится вокруг спорта.

Конечно, и Саше, и маме с папой удобнее было бы никуда не ездить, но в Беларуси с мотокроссом, как говорится, «все сложно». Трасс достойных мало, соревнования проводятся не так часто, как хотелось бы. Одна из причин тому, говорит Яков, — требование властей, в соответствии с которым организаторы массовых мероприятий должны оплачивать стоимость охраны общественного порядка.

— Люди просто не хотят связываться и проводить соревнования. Вон ребята в Барановичах организовывали. В прошлом году они заплатили за милицию, скорую, коммунальников около трех тысяч долларов. В этом году им «выкатили» порядка шести. Они просто не соберут таких денег. Хотя спорт зрелищный, и люди на него с удовольствием идут, — поясняет собеседник.





«Только-только до призов добрались»

Сашина тренировочная трасса под Кобрином относится к неофициальным. Уход за ней лежит на плечах спортсменов, которые на ней занимаются. Периодически Яков нанимает технику — трактор с косилкой, грейдер, бульдозер — чтобы привести трассу в пригодное для занятий состояние.

Мы останавливаемся недалеко от трамплина. Саша остается в салоне, чтобы надеть форму и защиту, Яков достает из кузова мотоцикл. В прошлом году сын перешел в новый класс — для байков с объемом двигателя 65 кубических сантиметров. Переход Саше дался тяжело. В старом мотоцикле была автоматическая трансмиссия, в новом — механика. В своем классе Саша будет ездить еще год-два, а потом придется переходить в «85-ку».





— С детьми такая история: они начинают заниматься довольно рано, а результат какой-то на высоком уровне могут показать, когда заканчивают свою категорию. Мы на год раньше ушли из «50-ки» и только второй год едем в «65-ке», но только-только до призов добрались, — объясняет Яков.

В этом году Саша занял первое место на этапе чемпионата Ленинградской области по мотокроссу в Санкт-Петербурге. В кубке Литвы юный кобринчанин проехал три этапа. Привез одно второе место, два третьих. В общем зачете он пока в лидерах, но впереди еще два этапа. На кубке Польши Саша занял седьмое место.

— Сложно конкурировать со спортсменами из соседних стран. У них соревнования — практически каждые выходные. А у нас за этот год были раз в Несвиже и в субботу пройдет первый этап чемпионата Беларуси в Ошмянах. Когда будет второй, никто не знает — календаря до сих пор нет. Если регулярно не выезжать из Беларуси, то показывать какой-то результат на международной арене не получится. В тот же Питер приедешь, там стоит целый клуб: 70 мотоциклов, механики, спонсоры, все как надо. А мы приезжаем черти откуда за 1300 километров с двумя мотоциклами и папой-тренером-механиком, — рассказывает Яков.



Шестилетний Саша с папой на международных соревнованиях по мотокроссу в Лиде. Фото: lidanews.by

«Кому-то для счастья нужен большой телевизор в спальне, а у меня все идет сюда»

Мотокросс — затратный вид спорта: техника, экипировка, расходники, обслуживание и постоянные переезды. Для понимания: 5 моточасов требуют массу регламентных работ по двигателю, через 20 моточасов уже нужно менять поршень, а через 80 — проводить капитальный ремонт двигателя.

Обслуживанием мотоциклов Яков занимается сам. К уходу за техникой ему не привыкать: мужчина — директор фирмы грузоперевозок. Да и в прошлом сам около 10 лет занимался мотокроссом на любительском уровне.





— Раньше помогал ДОСААФ. В 2014 году они дали нам мотоцикл-«пятидесятку», в 2017-м году по итогам выступления получили «65-ку». В прошлом году нас поддерживало кобринское «Полесье» — заключили с ними рекламный контракт. Благодаря этому удалось проехать столько гонок и добраться до призовых мест. В этом году соревнуемся на досаафовском мотоцикле. Есть еще свой. На соревнования ездим за свои средства. В одиночку это очень сложно потянуть — ощутимо бьет по семейному бюджету. И ладно бы сын сказал: «Все, я не хочу» — я бы спокойно махнул на мотокросс рукой. А так получается, что он свою часть работы делает, а если за мной заржавеет, будет обидно. Знаете, кому-то для счастья нужен большой телевизор в спальне, а у меня все идет сюда, — вздохнул Яков.





Через несколько минут Саша вышел из салона «Спринтера». Новая форма выглядит эффектно, но немного великовата для юного спортсмена. Обновки купили в Санкт-Петербурге на призовые за первое место в классе. Папа уходит готовить байк — и у Саши есть пару минут на поговорить.

— От мотоцикла не устал?

— Не-е-е. Мне с детства нравится. Еще когда меня папа катал.

— Не страшно было первый раз на мотоцикле ехать?

— Ну, немножко.

— Первое время ты ходил в садик и параллельно тренировался?

— Да.

— Друзья завидовали?

— Не сильно. В садике никто особо и не знал. Да и тогда это было для меня хобби.

— А сейчас?

— Сейчас мне нравится. Хочу этим спортом профессионально заниматься.

— Школе мотоспорт не мешает?

— Нет. Меня всегда учительница отпускала на соревнования. В пятом классе будет немного сложнее — нужно будет больше учителей уговаривать.

— А «домашку» успевал делать?

— Да. Я ходил во вторую смену. Приходил со школы и сразу за уроки садился. Потом утром, часов в 10−11, с папой ехали на тренировку. Где-то до 12−13 я катался, а в 13.45 начинался первый урок.

— У нас во время сезона очень часто из-за поездок в школе выпадали понедельники и пятницы, — подключается к разговору папа, — Приходилось в дороге звонить одноклассникам, спрашивать домашнее задание и учить уроки по пути.

— А мультики когда? А на приставке поиграть?

— Я в приставку только в машине играю, когда на соревнования едем.





Байк готов. Саша надевает шлем, натягивает очки, поворачивает ручку газа и выезжает на трассу. Пару разогревочных кругов — и 10-летний мотоспортсмен несется на горку высотой под два метра. Прыжок, несколько секунд в воздухе — и «мягкая» посадка на грунт. Саша снова разгоняется, залетает на другой трамплин, пролетает 25 метров, приземляется на спуске. Папа выдыхает.

— Сердце не ёкает?

— Это он пока еще раскатывается, — улыбается Яков. — Конечно, риск есть в любом виде спорта. Я переживаю, что, если бы тренером Саши был чужой человек, он мог бы сказать ему «давай», когда этого не надо делать. С другой стороны, какие-то опасные элементы он давно уже делает и, по-хорошему, его надо было бы подогнать как-то, но ловлю себя на мысли, что боюсь сказать ему «давай».