Дело о смерти инспектора, матери против МВД, усы Криушенко и киноляпы «Чернобыля» - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Если вам интересно, будет ли весь июнь таким же теплым, как первые его дни — то вот здесь можем рассказать, что нас ждет . Помните, кстати, что сегодня дожди и грозы? Водители, а как вам столичные дороги после того, как поубирали левые повороты и нанесли новую разметку к II Европейским играм? Спросили некоторых из вас , но, если честно, сами из окон офиса видим, что на Дзержинского по утрам коллапс. Будем ездить на метро, тем более там уже отлично на всех перегонах работает мобильная связь .





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Ну что, досмотрели уже «Чернобыль»? Хит HBO попал на первую строку топа-250 телевизионных шоу всех времен от IMDb. Но и там, конечно, есть киноляпы — и не один. Давайте покажем , но, конечно же, эти неточности не должны испортить вам послевкусие от лучшего сериала года.





Кстати, вы знаете, кто такой Николай Слюньков? Это экс-руководитель БССР, при котором власть утаивала последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Давайте расскажем о нем подробнее — на днях ему исполнилось 90.

— на днях ему исполнилось 90. Показать вам, какой грандиозный комплекс построят арабы на месте павильона «БелЭкспо» и старых корпусов 2-й больницы в Минске? 250 миллионов долларов вложат! Но мы все никак не можем понять: зачем столице столько отелей ?..

на месте павильона «БелЭкспо» и старых корпусов 2-й больницы в Минске? 250 миллионов долларов вложат! Но мы все никак не можем понять: ?.. Интересный прецедент . Впервые в Беларуси водитель арендного авто д оказывал в суде, что он не таксист — и проиграл . Транспортная инспекция уверяет, что опыт этого судебного процесса будет распространен на всю страну — и это, конечно, коснется водителей Uber, «Яндекс» и других мобильных сервисов по заказу автомобиля пассажиром.

. Впервые в Беларуси водитель арендного авто д . Транспортная инспекция уверяет, что опыт этого судебного процесса будет распространен на всю страну — и это, конечно, коснется водителей Uber, «Яндекс» и других мобильных сервисов по заказу автомобиля пассажиром. Свадебный, праздничный или «летний вариант»? Вы видели белый автозак ? Как думаете, что за чудо такое ?

? Как думаете, ? Знакомьтесь — Марина, влюбленная в цветы. Познакомились на Комаровке с женщиной, которая зарабатывает выращиванием пионов . Марина честно признается: себестоимость одного цветка — около 10 рублей, но за такие деньги их на рынке никто не купит, приходится отдавать дешевле.





А вот у нас очень мотивирующая история Светланы из Витебска. За полгода она сбросила 29 кг. Вы скажете «молодец» — но еще не знаете, насколько правы . У Светланы нет ноги — потеряла в аварии. «Если инвалид 2-й группы может позволить себе правильно питаться, то и другие, наверное, смогут. Хотите измениться? Нужно просто взять и делать, а не находить отговорки».

Светланы из Витебска. За полгода она сбросила 29 кг. . У Светланы нет ноги — потеряла в аварии. «Если инвалид 2-й группы может позволить себе правильно питаться, то и другие, наверное, смогут. Хотите измениться? Нужно просто взять и делать, а не находить отговорки». И обязательно, просто обязательно вспомните ушедший май — с лучшими фото TUT.BY за месяц это будет несложно и очень интересно.





О СПОРТЕ

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко пообещал сбрить усы , если команда возьмет хотя бы очко в матче квалификации Евро-2020 против Германии, который пройдет 8 июня на поле «Борисов-Арены». Теперь мы, конечно, еще больше будем болеть за наших (об этом нас просят и легенды сборной Беларуси — видимо, тоже хотят увидеть Криушенко без усов ).

, если команда возьмет хотя бы очко в матче квалификации Евро-2020 против Германии, который пройдет 8 июня на поле «Борисов-Арены». Теперь мы, конечно, еще больше будем болеть за наших (об этом нас — видимо, тоже хотят увидеть ). А что в клубном футболе? Как быстро летит время: Бага-то уже целый год возглавляет БАТЭ — и мы решили сравнить турнирную ситуацию для клуба в чемпионате Беларуси год назад, до увольнения главного тренера Олега Дулуба, и при Баге сейчас. Увы .

в чемпионате Беларуси год назад, до увольнения главного тренера Олега Дулуба, и при Баге сейчас. . Ой, а вы полумарафон в сентябре побежите? Если вдруг установите рекорд — получите очень хорошие призовые . Мы как узнали сумму, сами начали тренироваться (но шансов мало, да)!

Все новости вторника, 4 июня

Кстати. Мы считаем, что летом маленький выходной можно устраивать себе едва ли не каждый теплый вечер (а если еще и под музыку соответствующую !) — ну или просто взять и внезапно улететь в отпуск (но тут нужно быть очень бдительными — нередко турпоездки заканчиваются судами ). Давайте напоследок расскажем, чем сейчас можно занять себя в Минске: сходить на новую площадку с фудтраками , сгонять на быстрые свидания на велосипедах , посмотреть выставку «Белагро», что открылась под Минском (там можно посидеть в тракторе, купить кролика или гусеничный бульдозер, например)… Ну, а если все же решите улететь, прочтите вот здесь правила этикета в аэропорту и самолете и запомните навсегда: пилот аплодисментов не слышит!

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