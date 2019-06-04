Дело о смерти инспектора, матери против МВД, усы Криушенко и киноляпы «Чернобыля» - все за вчера

Если вам интересно, будет ли весь июнь таким же теплым, как первые его дни — то вот здесь можем рассказать, что нас ждет. Помните, кстати, что сегодня дожди и грозы? Водители, а как вам столичные дороги после того, как поубирали левые повороты и нанесли новую разметку к II Европейским играм? Спросили некоторых из вас, но, если честно, сами из окон офиса видим, что на Дзержинского по утрам коллапс. Будем ездить на метро, тем более там уже отлично на всех перегонах работает мобильная связь.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Глава белорусского МИД Владимир Макей рассказал, почему Лукашенко не поехал на мероприятия «Восточного партнерства» в Брюссель — отношения с ЕС у нас еще «не вполне нормализованы». А с Россией как? Ну и, конечно, мы не могли не спросить, что у нас с визами и очередями на границах — и вот что ответил министр.
Глава СК Иван Носкевич рассказал о ходе расследования гибели могилевского сотрудника ГАИ. Родители парня, напомним, не согласны с официальной версией о суициде и рассказывали журналистам, что в «деле много странного». Носкевич признает: «В первый день про самоубийство речи вообще не шло. Такая картина была первоначально, что мы опешили. Давно не было таких ЧП, чтобы сотрудника милиции убивали при таких обстоятельствах». А что сейчас говорят экспертизы?
А генпрокурор Конюк рассказал, как работает рабочая группа его ведомства после жалоб цыган на действия милиции в Могилеве после смерти гаишника. «Нет ни одной жалобы из цыганской среды», — говорит Конюк. Странно, да? Журналистам жаловались, помощнику президента Русому жаловались, главе Администрации Президента Кочановой жаловались — а сейчас вдруг перестали.
Бывшие партнеры по «Трайплу» снова судятся: Япринцев подал иск против Чижа. Что требует — расскажем здесь, но у Чижа, говорят. взять-то уже почти и нечего.
В суде по делу бывшего заместителя главы МинскаАндрея Доморацкого, которого обвиняют в коррупционных преступлениях, разбираются с бизнесменами. которые якобы дали заместителю мэра 2,5 тыс. долларов за «решение вопроса». Вопрос, кстати, так и не решен, а мужчины дают настолько противоречивые показания, что непонятно, а была ли вообще взятка.
Матери осужденных по ст. 328 подали в суд на МВД. Три женщины, чьих детей осудили по антинаркотической статье, считают, что их несовершеннолетние сыновья оказались в колонии из-за бездействия милиции. Сами они теперь не могут ни нормально жить, ни работать, указали истицы, и оценили моральный вред в 100 тысяч рублей каждая. Что решил суд?
Вот очень важный текст: родители, не пропустите! В школе под Минском ученика 6-го класса избили за то, что он «новенький». Почему так произошло? Как должны вести себя родители и ребенок, который столкнулся с травлей? Психологи говорят, что, если в детском коллективе возникает буллинг, очень важно сразу же его локализовать и ни в коем случае не игнорировать. Принцип «дети сами разберутся» здесь не только не сработает, но и может привести к серьезным последствиям. Давайте, в общем, все расскажем по порядку.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Ну что, досмотрели уже «Чернобыль»? Хит HBO попал на первую строку топа-250 телевизионных шоу всех времен от IMDb. Но и там, конечно, есть киноляпы — и не один. Давайте покажем, но, конечно же, эти неточности не должны испортить вам послевкусие от лучшего сериала года.
Кстати, вы знаете, кто такой Николай Слюньков? Это экс-руководитель БССР, при котором власть утаивала последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Давайте расскажем о нем подробнее — на днях ему исполнилось 90.
Показать вам, какой грандиозный комплекс построят арабы на месте павильона «БелЭкспо» и старых корпусов 2-й больницы в Минске? 250 миллионов долларов вложат! Но мы все никак не можем понять: зачем столице столько отелей?..
Интересный прецедент. Впервые в Беларуси водитель арендного авто доказывал в суде, что он не таксист — и проиграл. Транспортная инспекция уверяет, что опыт этого судебного процесса будет распространен на всю страну — и это, конечно, коснется водителей Uber, «Яндекс» и других мобильных сервисов по заказу автомобиля пассажиром.
Знакомьтесь — Марина, влюбленная в цветы. Познакомились на Комаровке с женщиной, которая зарабатывает выращиванием пионов. Марина честно признается: себестоимость одного цветка — около 10 рублей, но за такие деньги их на рынке никто не купит, приходится отдавать дешевле.
А вот у нас очень мотивирующая история Светланы из Витебска. За полгода она сбросила 29 кг. Вы скажете «молодец» — но еще не знаете, насколько правы. У Светланы нет ноги — потеряла в аварии. «Если инвалид 2-й группы может позволить себе правильно питаться, то и другие, наверное, смогут. Хотите измениться? Нужно просто взять и делать, а не находить отговорки».
Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко пообещал сбрить усы, если команда возьмет хотя бы очко в матче квалификации Евро-2020 против Германии, который пройдет 8 июня на поле «Борисов-Арены». Теперь мы, конечно, еще больше будем болеть за наших (об этом нас просят и легенды сборной Беларуси — видимо, тоже хотят увидеть Криушенко без усов).
А что в клубном футболе? Как быстро летит время: Бага-то уже целый год возглавляет БАТЭ — и мы решили сравнить турнирную ситуацию для клуба в чемпионате Беларуси год назад, до увольнения главного тренера Олега Дулуба, и при Баге сейчас. Увы.
Ой, а вы полумарафон в сентябре побежите? Если вдруг установите рекорд — получите очень хорошие призовые. Мы как узнали сумму, сами начали тренироваться (но шансов мало, да)!