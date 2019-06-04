Краудфандинг в 1923 году: как минчане собрали деньги на самолет

Источник материала: Tut.by

Весной и летом 1923 года в Минске развернулась грандиозная кампания по сбору денег на самолет. Чтобы заинтересовать жителей города, летчики совершали показательные полеты: крутили мертвые петли, устраивали воздушные бои. Как почти сто лет назад был устроен краудфандинг, кто летал в небе над Минском и удалось ли в итоге купить чудо-машину, рассказывает TUT.BY.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Это один из немецких самолетов «Юнкерс», который использовался на авиалиниях в СССР, на «поплавках», фото лета 1926 года. Не точно такой же, но тоже «Юнкерс» купили в 1923 году минчане, скинувшись «по рублю».

Источник фото: http://авиару.рф



Вадим Зеленков. Фото: Дарья Низовцева «Было дело» — цикл материалов на TUT.BY. Как жили минчане в давние времена? Информация об этом неплохо сохранилась в газетах и журналах, которые выходили 80, 90, 100 и больше лет назад. Краевед Вадим Зеленков внимательно просматривает страницы старой прессы — советской и дореволюционной, отыскивает там колоритные публикации и растолковывает современным читателям, как была устроена жизнь.

Скинуться по рублю и купить самолет

9 марта 1923 года в белорусских газетах появилось объявление: «Савецкая Беларусь» открыла кампанию по сбору пожертвований в пользу Красного воздушного флота.

Перед рабочими и крестьянами ставили задачу — собрать деньги на аэроплан. «Это задание легко выполнимо ибо на аэроплан нужно только 300.000 рублей», — писала газета.



Слово «самолет» еще не вытеснило тогда более популярное «аэроплан». Пожертвования на аэроплан можно было вносить на счет в государственном банке или приносить в редакции газет. «Звезда», 9 марта 1923 года

Самолет впервые поднялся в небо 17 декабря 1903 года в США. В эпоху борьбы с космополитизмом (конец 1940-х) будут, конечно, появляться издания с названиями типа «Самолет — русское изобретение», но в первые годы советской власти сомнений в приоритете братьев Райт не было.

Очень быстро, всего за несколько лет, самолет превратился в грозное оружие, способное во многом решить исход если не войны, то уж точно отдельного сражения. В СССР тоже поставили задачу «энергичного строительства воздушного флота». Минск не остался в стороне.

Разумеется, организовать сбор средств было непросто. В том же номере «Звезды» опубликовали статью председателя Реввоенсовета СССР Льва Троцкого, который писал, что для этого нужно создать Общество друзей воздушного флота. Общество основали в том же месяце.



Значок общества друзей воздушного флота

На первом собрании Общества, кстати, выяснилось, «что Белоруссия не может довольствоваться только одним аппаратом. Для создания воздушных линий, связывающих Минск с Союзом С.С.Р, потребуется минимум три аппарата (эскадрилья) и постройка Белорусского аэродрома для привлечения других воздушных кораблей», написала «Звезда» 13 апреля 1923 года.

Как привлечь к авиации внимание людей, которые и самолет-то до этого, может быть, не видели? Разумеется, показом, демонстрацией! Как только в городе наладилась хорошая погода, демонстрация началась.

3 июня минчанам обещали фигурные полеты аэропланов, мертвые петли от летчиков — асов. С 24 июня по 1 июля гулянья в пользу Воздушного флота проходили в саду Профинтерна — за плату горожане могли подняться в воздух.



Что представляло собой грандиозное народное гулянье в Минске в 1923 году? Фигурные полеты аэропланов, мертвые петли и другие приемы высшего пилотажа от летчика Зернова. А еще «массовые спортивные выступления, пластические и ритматические движения, футбольный матч, фигурная езда на велосипедах, французская борьба. В заключение — концерт», писала «Звезда» 1 июня 1923 года

«Звезда», 19 июня 1923 года

Парк и сад Профинтерна — это бывший Губернаторский или Городской сад, который мы сегодня знаем как парк Горького. Трек — спортивное сооружение в этом парке, где минчане катались на роликовых коньках и велосипедах, там же организовывались различные состязания. Изображение трека дошло до нас на старой открытке.



Так выглядел трек в парке, который мы сегодня знаем как парк Горького

Кто летал над Минском? Выпускник Оксфорда и будущий участник скандала

9 июня, во время той же кампании по сбору средств на самолет, жители Минска могли увидеть бой аэропланов в воздухе. В нем участвовали летчики В. Зернов и начальник эскадрильи т. Клим. У обоих мастеров высшего пилотажа была интересная судьба.



«Звезда», июнь 1923 года

Валентин Зернов родился в 1895 году в Санкт-Петербурге. Участника Первой мировой войны, его в 1917 году в составе Русского авиационного корпуса направили в Англию, где Зернов выучился в Оксфордской школе пилотажа и получил свидетельство на право пилотирования самолета «Де Хэвилленд-6-Биплан».



Валентин Зернов. Фото с сайта http://voenspez.ru/

После Октябрьской революции вступил в Красную армию, участвовал в Гражданской войне (его наградили орденом Красного Знамени), а с 1922 года служил в Минском авиагарнизоне. То, что именно ему было доверено выполнять фигуры высшего пилотажа над толпой зрителей, говорит о высочайших профессиональных качествах летчика.

Да, оксфордская школа давала прекрасную подготовку.

Сохранилось описание распорядка дня курсантов британских летных школ в те годы: «Полеты — утром, почти с восходом солнца, второй раз — вечером. Несмотря на раннее время, на полеты полагалось прибыть гладко выбритым. В противном случае инструктор отправлял ученика домой. Перед полетами предлагалась чашечка горячего кофе с пирожком или галетами. Летали по нескольку часов. Днем изучали азбуку Морзе, разбирали и собирали пулеметы, стреляли по неподвижным и подвижным целям из пулемета и винтовки» (Статья А.В. Карташева, Р.А. Фирсова «Быт и повседневность русских авиаторов в летных школах Великобритании в 1917 году»).

В Минске Валентин Зернов не только летал, но и писал статьи про авиацию, читал лекции. Его летные умения хвалил даже знаменитый авиаконструктор Яковлев.



Фрагменты статей Зернова. «Звезда», апрель 1923 года

Сохранились свидетельства, что этот летчик, как и многие его коллеги, был суеверным. Зернов вдобавок к традиционным русским суевериям (до наших дней дошла, например, привычка вместо «последний полет» говорить «крайний полет») привез из Оксфорда и английские. В эскадрилье, которой он командовал, не прикуривали третьим от одной спички, опасались фотографироваться перед полетом и так далее.

Валентин Зернов был одним из лучших планеристов СССР, он погиб в Коктебеле 7 октября 1925 года на Всесоюзных планерных состязаниях — у планера отломилось крыло.

Соперник Зернова по воздушному бою Казимир Клим во время Первой мировой был прапорщиком инженерных войск, шофером. Затем стал летчиком, командиром эскадрильи в Минске. Летчиком, судя по всему, он был хорошим, поэтому в 1923 году Клима направили на Высшие военно-академические курсы в Москву.

Здесь счастливая полоса, похоже, окончилась. За разнообразные прегрешения Клима отчислили с курсов и снова отправили в войска на должность командира авиаотряда. Однако и там над летчиком сгустились тучи.

Спустя почти четыре года после участия в воздушном бое в Минске летчик Казимир Клим станет участником скандала, прогремевшего на весь Советский Союз. 10 февраля 1927 года «Звезда» напишет, что он с напарником «сели в самолет „Ансальдо“ и перелетели на сторону Польши».



«Звезда», 10 февраля 1927 года.

Реакция польских газет сперва была вполне нейтральной. Например, «Dziennik Bydgoski» сообщил, что в аэропорту Луцка неожиданно приземлился большой самолет со звездами и советскими знаками, на котором, помимо новейшей военной техники, были также новейшие пулеметы немецкой системы.

Затем авиаторы дали первые показания, в частности, о сотрудничестве советских и германских военно-воздушных сил. Тон газет заметно изменился. Приводим обе статьи.



«Dziennik Bydgoski» 5 февраля 1927 года сообщил: «Советский самолет приземлился в Луцке. Пилоты говорят, что сбились с пути. Луцк, 2 февраля. Вчера в 17.00 в аэропорту Луцка неожиданно приземлился большой самолет со звездами и советскими знаками, на котором, помимо новейшей военной техники были также новейшие пулеметы немецкой системы. Пилотом был офицер советской армии Петр Тимощук, а наблюдателем армейский подполковник, назвавший себя поляком Казимежем Климом родом из Гродно, где живут его родители. Пилот и наблюдатель говорят, что днем они вылетели из Киева для наблюдения за границей, но заблудились (у них сломался компас) и, якобы потеряв ориентацию, приземлились на территории Польши. Советский аппарат, а также наблюдатель и летчик принадлежат к 21-му советскому пехотному полку. Тимощук и Клим дают неясные объяснения, поэтому ими заинтересовалась наша жандармерия. Советский аппарат содержится в военном ангаре, а оба летчика интернированы и доставлены в помещение штаба, из Варшавы запрошены дополнительные распоряжения. Появление советского самолета по понятным причинам произвело впечатление в городе. Оба летчика пока не подвергались обыску, на что ожидается особое разрешение. На данный момент их поместили под строгую охрану, чтобы они не могли уничтожить имеющиеся при них документы».

«Goniec Nadwiślański», 8 февраля 1927 года: «Сенсационные показания советских летчиков. Армия немецких летчиков обучается в России. Варшава, 5 февраля. Свидетельства советских летчиков, прилетевших в Польшу, претендуют на большую международную сенсацию. Летчик Петр Тимощук и наблюдатель Казимеж Клим сообщили польским властям важные сведения, из которых следует, что немецкие штабы тренируют в России, передавая под контроль союзников большое количество немецких пилотов на боевых машинах, оснащенных мощными моторами, произведенными в России немецкими заводами под руководством немецких инструкторов. Этот сенсационный материал, проливающий сенсационный свет как на коварную немецкую политику, так и на секретные отношения, существующие между германским рейхсвером и российским штабом, будет оформлен в виде протокола. Часть этого протокола будет представлена прессе»

Разумеется, в этих сообщениях многое искажено. Пилотом самолета был Казимир Клим, Петр Тимощук — просто моторист, который, судя по всему, совершил перелет в тогда еще польский Луцк принудительно — летчик и наблюдатель на самолетах марки «Ансальдо» находились в разных кабинах и повлиять друг на друга не могли. Но резонанс был громким, тем более что Тимощук вскоре решил вернуться в СССР. Грозное объявление «вне закона» (которое в принципе могло повлечь расстрел в 24 часа после установления личности) применять не стали и бывшего моториста отдали под суд.

Отчет об этом процессе опубликовали в самом популярном журнале того времени, за подписью одного из самых страшных деятелей советской юстиции Василия Ульриха.







«Огонек», 22 мая 1927 года

Похоже, было решено не придавать побегу политический характер и списать его на чисто личные причины, которые были у Клима. Петра Тимощука приговорили к шестилетнему заключению. О дальнейшей судьбе так много летавшего над Минском Казимира Клима пока ничего выяснить не удалось.

Как именно собирали деньги на самолет

То, что сейчас называется краудфандингом, существовало и во времена СССР. Но кампания по сбору средств на аэроплан «Савецкая Беларусь» проводилась в необычной для нас форме. Это — вызовы. Давайте разберемся.

26 августа 1923 года «Звезда» опубликовала первый вызов. Сотрудники редакции первыми внесли деньги и призвали сделать то же своих коллег из других газет и издательств. И, как говорится, понеслось. Откликались трудовые коллективы, частные лица и даже маленькие дети. Приятно встретить знакомое имя. Когда-то TUT.BY уже рассказывал про «поэта минской рекламы» оптика и механика Иосифа Натуса — присоединился к массовой кампании и он. Можно найти и вызовы, которые были адресованы, например, поэту Янке Купале.



















Разумеется, не только «Звезда» публиковала подобные обращения. И, наконец, необходимую сумму собрали!

Как аэроплан доставили в Минск

Передавали аэроплан городу 25 июля. Накануне газета вышла с призывом «Завтра все на аэродром!».



«Звезда», 24 июля 1923 года

Обратите внимание на путь следования к месту торжества: «Как попасть завтра на аэродром? 5 с пол. часов сборный пункт около Гостеатра, откуда все идут к электростанции и в вагонах едут 4 версты по направлению к аэродрому.

Затем идут пешком до Слепянки полторы версты».

Аэродром, который мы привыкли называть «Минск-1», тогда был еще только в проекте. В 1923 году действующий аэродром располагался примерно здесь — сегодня это район тракторного завода:





А еще обратите внимание на список участников полета. Есть знакомые имена — Змитрок Бядуля и Михаил Кудзелько (Куделько, он же поэт и журналист Михась Чарот).

И вот настал торжественный момент.



Сообщение о первом взлете самолета, деньги на который собрали минские трудящиеся. «Звезда», 27 июля 1923 года

Самолет вручил командующий Западным фронтом Тухачевский. Естественно, эта машина не была сделана в СССР и была невелика: двухместный «Юнкерс». И все-таки это был первый шаг в приобщении Минска к большой собственной авиации.

Через несколько месяцев началось строительство аэродрома на Койдановском тракте, вскоре открылись пассажирские воздушные линии, связавшие Минск с окрестными городами. Но это уже следующая история.