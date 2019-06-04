Источник материала: Навiны Палесся



Прошедшие обильные дожди на Столинщине оставили после себя двоякое впечатление. С одной стороны значительно прибавили в качестве однолетние и многолетние травы, увеличилась урожайность, а с другой стороны – пострадали или полностью пропали посевы кукурузы, свеклы и других культур на сотнях гектаров. Видимо тут впору вспомнить закон сохранения вещества, открытый ещё Михайло Ломоносовым: если где-то прибыло, значит, где-то убыло.

Но вернёмся к реалиям. Сейчас основные силы аграриев нацелены на уборку скошенных трав первого укоса. Всего в районе на вчерашний день убрано 6192 га, что составляет 82,7 процента к запланированному. В том числе люцерны в чистом виде убрано 2289 га.





Сильно отстают по темпам от среднего показателя по району в ОАО «Лядецкий» (46,5 процента), КСУП «Пригорынский-2012» (54,7 процента) и КСУП «Рухчанский» (54,7 процента). В лидерах по этому показателю – КСУП «Видиборский» (94,7 процента).

Только начинают хозяйства заготавливать сено, которого для нужд агропромышленного комплекса района необходимо 16800 тонн. В ОАО «Коротичи» заготовили 22 тонны из необходимых 600 тонн, а в КСУП «Видиборский» – 15 тонн из необходимых 1010 тонн. Остальные хозяйства сеном пока не занимались.

Неплохие темпы намечаются в районе и по заготовке сенажа. Из необходимых 214,2 тысячи тонн уже заготовлено чуть более 44 тысяч тонн. Прирост за последние сутки – 5-6 тысяч тонн.

Параллельно с сенажом заготавливают хозяйства и силос, которого в общей массе необходимо 375,3 тысячи тонн. Пока в районе имеется чуть более 8 тысяч тонн. Ну, это и понятно, ведь основная культура для силоса – кукуруза, которая не так давно только показала свои ростки.





В понедельник с раннего утра на уборку трав первого укоса в КСУП «Видиборский» выходит 15-16 единиц различной сельхозтехники – подборщики, косилки, «грабли», трактора и грузовые автомобили на отвозке. Хозяйство, которое с недавнего времени увеличило свои площади за счёт присоединения КСУП «Дубайский» –сегодняшний лидер по темпах уборки.

– Давно я не припомню такой большой травы, — рассказывает директор хозяйства Сергей ПАШКЕВИЧ. – Понятно дело, что из-за дождей где-то позже недоберём. Например, полностью выкисло около 100 га кукурузы, 30 га сахарной свеклы и 25 га гороха. Но с этим уже ничего не сделать, нужно двигаться дальше намеченными темпами.

Сейчас вот убираем люцерну. Конкретно на этом поле – это уже пятый сезон. При желании можно выжать из этого поля ещё один-два сезона, не более. В этом году к имеющимся 420 га люцерны добавили ещё 208 га.





Радует урожайность – 150 центнеров с гектара. Уже заложены три сенажные траншеи общей массой 4300 тонн – две в Осовцах и одна большая на 2400 тонн в Вулька-Орее. В день, а наши работники начинают трудовой день в 7 утра и заканчивают в 8 вечера, заготавливаем в среднем около 500 тонн.

Всего для нужд хозяйства нужно заготовить более 13 тысяч тонн сенажа, 5,4 тысячи тонн зерносенажа, 19 тысяч тонн силоса и одну тысячу тонн сена.

Одна из основных наших ударных единиц – это «грабли», которые собирают ряды подвяленной травы в один вал для подборщика. Если что-то выйдет из строя – остановится вся уборка. За агрегат у нас отвечает механизатор Григорий Слабко. Как говорится: «На него смотрит весь коллектив». Будем надеяться, что техника не подведёт.

Александр НИКИФОРЕНКО

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