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Министры и главы госкомитетов в июне проведут приемы граждан и юрлиц в Совмине

05.06.2019 09:52 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Министры и главы госкомитетов в июне проведут приемы граждан и юрлиц в Совмине
Фото из архива

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители министерств и ведомств проведут в июне личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев проведет личный прием 7 июня, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко - 12 июня, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа - 14 июня.

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко встретится с гражданами 19 июня, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич - 21 июня.

На 26 июня запланирован прием граждан министром сельского хозяйства и продовольствия Анатолием Хотько, на 28 июня - председателем Государственного комитета по стандартизации Валентином Татарицким.

Личные приемы будут идти с 10.00 по адресу ул. Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-63-69. Они проводятся, как правило, по предварительной записи.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители министерств и ведомств проведут в июне личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете...
 
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