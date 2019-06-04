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Правительство одобрило проект изменений в соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Россией

05.06.2019 10:25 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил проект Протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами Беларуси и России о реализации программы военно-технического сотрудничества двух стран до 2020 года. Соответствующее постановление Совмина от 3 июня 2019 года №354 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ станет основой для переговоров, которые уполномочен провести Государственный военно-промышленный комитет. При необходимости он может вносить изменения, не имеющие принципиального характера.

Постановление вступает в силу со дня принятия. Предыдущее постановления №430 от 7 июня 2017 года признано утратившим силу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил проект Протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами Беларуси и России о...
 
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