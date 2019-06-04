О проведении конкурса бизнес-идей

Цель конкурса – определение концептуальных подходов к поддержке развития предпринимательства на территории пилотных районов Проекта.
К участию в конкурсе бизнес-идей приглашаются физические и юридические лица, готовые реализовывать в дальнейшем свои идеи на территориях пилотных районов проекта (в Минской области – это Молодечненский и Борисовский районы).
Представленные на конкурсе бизнес-идеи будут использованы при анализе потенциала каждого из пилотных районов Проекта, а также рассмотрены на заседаниях районных Советов по развитию предпринимательства с участием национальных и международных экспертов. Лучшие из них будут предложены для включения в районные планы развития малого и среднего предпринимательства, предусмотренные к разработке документом Проекта.
Срок подачи заявок на конкурс бизнес-идей до 30 июня 2019 года. Анкету для участия в конкурсе бизнес-идей можно заполнить по ссылке:
Контактное лицо по проекту: руководитель проекта Людмила Соколовская +375 29 650 41 34; +375 44 579 30 05.