О проведении конкурса бизнес-идей

Источник материала: Единство

Цель конкурса – определение концептуальных подходов к поддержке развития предпринимательства на территории пилотных районов Проекта.

К участию в конкурсе бизнес-идей приглашаются физические и юридические лица, готовые реализовывать в дальнейшем свои идеи на территориях пилотных районов проекта (в Минской области – это Молодечненский и Борисовский районы).

Представленные на конкурсе бизнес-идеи будут использованы при анализе потенциала каждого из пилотных районов Проекта, а также рассмотрены на заседаниях районных Советов по развитию предпринимательства с участием национальных и международных экспертов. Лучшие из них будут предложены для включения в районные планы развития малого и среднего предпринимательства, предусмотренные к разработке документом Проекта.

Срок подачи заявок на конкурс бизнес-идей до 30 июня 2019 года. Анкету для участия в конкурсе бизнес-идей можно заполнить по ссылке:

https://docs.googl.com/forms/d/1fLsypNfzGgV-ScVMmOG0eOF-53mGV9mANqKBG-DRhnUedit?usp=sharing

Контактное лицо по проекту: руководитель проекта Людмила Соколовская +375 29 650 41 34; +375 44 579 30 05.