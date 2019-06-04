Торжественная линейка в Борисовском ЦКРОиР

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Гордые родители учащихся также получили благодарственные письма, а воспитанники ЦКРОиРа и детского социального приюта украсили торжественное мероприятие своими творческими номерами.

На праздничной линейке присутствовали не только педагоги, ученики и их родители – последний звонок также посетили представители компании «Белгосстрах»: начальник отдела медицинского страхования филиала «Белгосстрах» по Минской области Н.В. Бондар и директор представительства «Белгосстрах» по Борисовскому району А.С. Мерва. В рамках ежегодной акции «Белгосстрах – детям» они вручили директору ЦКРОиР С.Н. Невмержицкой сертификат на 6000 белорусских рублей. Эти средства будут использованы на финансирование мероприятий, направленных на профилактику детского

травматизма.

Мария КУРЧЕНОК