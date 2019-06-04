ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Торжественная линейка в Борисовском ЦКРОиР

05.06.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Гордые родители учащихся также получили благодарственные письма, а воспитанники ЦКРОиРа и детского социального приюта украсили торжественное мероприятие своими творческими номерами.
На праздничной линейке присутствовали не только педагоги, ученики и их родители – последний звонок также посетили представители компании «Белгосстрах»: начальник отдела медицинского страхования филиала «Белгосстрах» по Минской области Н.В. Бондар и директор представительства «Белгосстрах» по Борисовскому району А.С. Мерва. В рамках ежегодной акции «Белгосстрах – детям» они вручили директору ЦКРОиР С.Н. Невмержицкой сертификат на 6000 белорусских рублей. Эти средства будут использованы на финансирование мероприятий, направленных на профилактику детского
травматизма.

Мария КУРЧЕНОК

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГУО «Борисовский районный ЦКРОиР» прошла праздничная линейка, на которой чествовали маленьких выпускников центра и наградили их Почетными грамотами.
 
Новости дня
Новости общества
 
Министры и главы госкомитетов в июне проведут приемы граждан и юрлиц в Совмине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские портфели москва вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика