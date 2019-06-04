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В Минске появились скамейки в виде цветных карандашей
05.06.2019 10:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске возле одной из поликлиник появились необычные скамейки. Об этом
Яркие скамейки, оформленные в виде цветных карандашей, установили возле 4-й детской поликлиники. В сюжете видно, что их по-крайней мере две.
Необычную идею воплотили в жизнь работники поликлиники. Местный столяр сделал необходимые детали и установил скамейки, а медперсонал отвечал за покраску карандашей.
— Решили, что нам это подходит, будем продолжать. У нас есть много идей, осталось только воплотить их в реальность, — рассказала исполняющая обязанности главной медсестры поликлиники Елена Губич.
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Их установили возле 4-й детской поликлиники
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