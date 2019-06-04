В Гродно изъяли самую большую партию насвая за последние 5 лет

Источник материала: Tut.by

Ночью в Гродно сотрудники милиции задержали мужчину, который перевозил центнер насвая. Об этом сообщает местная милиция.



Фото: пресс-служба МВД

В легковой машине у 33-летнего мужчины на улице Садакова нашли 102 кг насвая — такой большой партии не изымали уже пять лет.

В милиции напоминают, что незаконные действия с некурительными табачными изделиями влекут как минимум административную ответственность (при отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности). За такой объем мужчине грозит наказание в виде штрафа от 35 до 45 базовых величин или арест. Могут также конфисковать машину как средство совершения правонарушения.