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Партизанская летопись: второй фронт в Европе
05.06.2019 11:00 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь с 5 на 6 июня 1944 года англо-американские войска начали вторжение в Нормандию. Бомбардировщики союзников массированно атаковали основные позиции вермахта с неба, а корабли направляли пушки на северное побережье. Под прикрытием к берегу приближались суда с десантом…
Нормандская операция под кодовым названием "Оверлорд" была одной из самых долгожданных и важных. Она открыла второй фронт, а по масштабу задействованных сил и техники стала крупнейшей десантной операцией Второй мировой войны.
Открытие второго фронта нашло отражение в партизанских журналах. Боевой обстановке в Европе посвящались статьи, а вести о приходе помощи со стороны союзников в борьбе с нацистской Германией давали надежду на скорую и полную победу партизанам и мирным жителям Беларуси.
До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.-0-
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5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь с 5 на 6 июня 1944 года англо-американские войска начали вторжение в Нормандию. Бомбардировщики союзников массированно атаковали...
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