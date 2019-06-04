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Партизанская летопись: второй фронт в Европе

05.06.2019 11:00 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Партизанская летопись: второй фронт в Европе

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь с 5 на 6 июня 1944 года англо-американские войска начали вторжение в Нормандию. Бомбардировщики союзников массированно атаковали основные позиции вермахта с неба, а корабли направляли пушки на северное побережье. Под прикрытием к берегу приближались суда с десантом…

Нормандская операция под кодовым названием "Оверлорд" была одной из самых долгожданных и важных. Она открыла второй фронт, а по масштабу задействованных сил и техники стала крупнейшей десантной операцией Второй мировой войны.

Открытие второго фронта нашло отражение в партизанских журналах. Боевой обстановке в Европе посвящались статьи, а вести о приходе помощи со стороны союзников в борьбе с нацистской Германией давали надежду на скорую и полную победу партизанам и мирным жителям Беларуси.

"Партизанская летопись: второй фронт в Европе" - очередная страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ. Его основой стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения. Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.

До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь с 5 на 6 июня 1944 года англо-американские войска начали вторжение в Нормандию. Бомбардировщики союзников массированно атаковали...
 
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