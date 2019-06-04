Ушел от бабушки и пропал. В Пинске разыскивают 15-летнего подростка с гипсом

Источник материала: Tut.by

В Пинске разыскивают 15-летнего Даниила Полюховича, сообщает пресс-служба областной милиции.



Фото: mvd.gov.by

Несколько дней назад подросток провел ночь у своей бабушки, а утром вышел из дома в неизвестном направлении. До сегодняшнего дня его его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14−15 лет, рост 165 -170, лицо овальное, смуглое, волосы прямые, короткие, светло-русые, размер обуви 42.

Особые приметы: на внешней стороне бедра правой и левой ноги имеются следы от ожогов, на указательном пальце левой руки имеется татуировка в виде отдельных букв. На правой руке наложен гипс.

Был одет в черную майку с длинным рукавом, брюки зеленого цвета с боковыми карманами, кроссовки красного цвета Adidas.

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