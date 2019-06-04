Под Пинском предложили сделать инклюзивный пляж для инвалидов-колясочников

Источник материала: Tut.by

Обращение с просьбой создать инклюзивный пляж у озера в деревне Городище направили в Пинский райисполком. Об этом сообщил TUT.BY председатель благотворительной организации «С добротой по миру» Максим Янкович.



Фото: dobrotapinsk.by

Сегодня на территории Пинска и района нет специализированных мест отдыха с выходом на воду для инвалидов-колясочников и других людей с ограниченными возможностями, указывается в обращении.

Авторы письма предлагают создать инклюзивный пляж у озера в деревне Городище. Для этого необходимо поставить пандус, уходящий в воду на глубину до 2 метров, и оборудовать подъездную тропинку к нему. Наличие такой конструкции даст возможность людям с особенностями в развитии, не покидая коляски, зайти в воду, а также добраться до самого пандуса и пляжной территории.

Студенты и преподаватели аграрно-технического колледжа создали эскизы и нарисовали схемы.

4 июня авторы направили обращение местным влястям.