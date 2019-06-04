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Под Пинском предложили сделать инклюзивный пляж для инвалидов-колясочников
05.06.2019 11:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Обращение с просьбой создать инклюзивный пляж у озера в деревне Городище направили в Пинский райисполком. Об этом сообщил TUT.BY председатель благотворительной организации «С добротой по миру» Максим Янкович.
Сегодня на территории Пинска и района нет специализированных мест отдыха с выходом на воду для инвалидов-колясочников и других людей с ограниченными возможностями, указывается в обращении.
Авторы письма предлагают создать инклюзивный пляж у озера в деревне Городище. Для этого необходимо поставить пандус, уходящий в воду на глубину до 2 метров, и оборудовать подъездную тропинку к нему. Наличие такой конструкции даст возможность людям с особенностями в развитии, не покидая коляски, зайти в воду, а также добраться до самого пандуса и пляжной территории.
Студенты и преподаватели аграрно-технического колледжа создали эскизы и нарисовали схемы.
4 июня авторы направили обращение местным влястям.
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Для этого необходимо поставить пандус, уходящий в воду на глубину до 2 метров, и оборудовать подъездную тропинку к нему.
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