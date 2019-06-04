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Автогражданку с 1 сентября можно будет оформить в электронном виде

05.06.2019 12:02 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Автогражданку с 1 сентября можно будет оформить в электронном виде
Фото из архива

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств с 1 сентября текущего года можно будет оформить в электронном виде, сообщил на пресс-конференции "Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок" в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Увеличен также лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ с 400 до 800 евро. Эти нововведения предусмотрены указом №175 "О страховании".

Сергей Осенко пояснил, что заключение договора в электронном виде касается только рынка внутреннего страхования. Что касается лимита страхового возмещения, то новые условия будут применяться по страховым случаям, наступившим после 31 августа 2019 года.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств с 1 сентября текущего года можно будет...
 
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