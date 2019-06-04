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Дожди и до +30°С ожидается в Беларуси 6 июня
05.06.2019 12:09 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди, грозы и до 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 6 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 13-19 выше нуля, местами - 10-12. Днем - 24-30 градусов тепла.-0-
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5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди, грозы и до 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 6 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
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