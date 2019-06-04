Забирали еду, били, резали. В Гродно начался суд над воспитанниками спортучилища за дедовщину

Источник материала: Tut.by

В Гродно начался суд над тремя учащимися училища олимпийского резерва. Их обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц, неоднократно, с применением предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений. А также в грабежах. Обвинение говорит о том, что в училище существовала своеобразная дедовщина.





Для судебного заседания специально выделили большой зал — в деле 17 потерпевших. Все — несовершеннолетние. На суд пришли также представители детей: родители, классный руководитель и психолог-педагог училища. Обвинение прокурор зачитывает около 40 минут.

По версии прокурора, трое обвиняемых (Демьян Воронович, Артур Тубелевич, Ян Халупа) с сентября 2017 по ноябрь 2018 год избивали воспитанников училища.

Сценарий всех инцидентов практически одинаков: под предлогом проверки успеваемости трое обвиняемых били детей кулаками в грудь, для побоев также использовали боксерские перчатки, а также избивали спортивной обувью по ягодицам. Все происходило в общежитии по улице Поповича. Проверка успеваемости проходила поздно вечером — с 22.30 до 23 часов. В деле — более 10 эпизодов.

Кроме этого, один из обвиняемых, Воронович, в мае 2018 года долгое время наносил одному из потерпевших порезы ножом.

Воронович же обвиняется в том, что в сентябре 2018 открыто похитил у одного из потерпевших продукты: колбасы, жареную курицу, котлеты, кекс, помидоры, огурцы, яблоки, пиццу, конфеты, бутерброды. В общем, все то, что собрали родители.

Воронович свою вину признает частично и только в одном эпизоде. Остальные — не признают.

Потерпевшие — дети 14−16 лет — учатся в отделении легкой атлетики.

Многие родители узнали о произошедшем только в зале суда.

— Мой ребенок ничего не рассказывал о побоях, но я понимала, что что-то происходит. Ребенок приезжал домой и жаловался брату, что-то рассказывал, но мы не думали, что все так серьезно. Сын иногда говорил, что старшие забирают еду, личные вещи, шампунь. Это происходит, по словам сына, до сих пор, — говорит мама одного из потерпевших, Татьяна.

В начале сентября 2018 года старшеклассники собрали вновь поступивших детей и рассказали о правилах.

— Надо хорошо учиться, не огрызаться, правила общежития со своими порядками. Они говорили, что если плохо будем учиться, то будем «получать», — говорит один из потерпевших, Максим.

— Когда вас стали впервые бить?

— Меня позвали в 41-ю комнату, где еще было несколько младших. Меня ударили в грудь за то что я не назвал имя Артура Тубелевича. Это был слабый удар. Синяков не осталось. Это было в сентябре.

Максим рассказывает и о другом случае.

— Я находился внизу, меня позвали в комнату 47. Там был Ян Халупа. Он сказал встать около шкафа, чтобы ударить меня боксерской перчаткой.

— Для чего? — спрашивает прокурор.

— Такое воспитание.

Факты дедовщины в учебном заведении обнаружили сотрудники прокуратуры, когда проверяли спортивные учреждения области. Выяснилось, что в Гродненском училище олимпийского резерва часто перспективные молодые спортсмены забирали документы через очень короткий срок после поступления. Оказалось, что делали это они из-за дедовщины в училище. Учащиеся старших курсов заставляли младших стирать чужие носки, а также проводили обряд посвящения — новобранца должны были несколько раз сильно ударить по ягодицам.

По факту дедовщины было возбуждено уголовное дело. Сотрудники прокуратуры выяснили, что все происходило с ведома тогдашнего директора. С руководителем училища не продлили контракт.