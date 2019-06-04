Эксперты решают, можно ли будет купаться в Чижовском водохранилище

Источник материала: Tut.by

В Минске есть план по оздоровлению Чижовского водохранилища. Сейчас эксперты обсуждают, есть ли шанс сделать этот водоем пригодным для купания. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».



Чижовское водохранилище. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В столице есть план по оздоровлению Чижовского водохранилища. Об этом рассказала заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Дубик.

Когда план утверждали, одним из основных мероприятий была очистка водохранилища от донных отложений. Рассматривалась возможность преобразовать водоем в рекреационную зону, организовать там пляж.

— Это очень трудоемкое и дорогостоящее мероприятие, потому решено предварительно детально изучить донные отложения, которые имеются в Чижовском водохранилище, их количество, методы и способы возможной очистки, а также последствия невыполнения очистки, — сказала Татьяна Дубик.

Когда полная картина будет собрана, а ожидается, что это случится в 2019—2020 годах, тогда и можно будет принимать решение о том, каким образом оздоравливать технический водоем и возможно ли приспособить его для плавания минчан.

По словам Татьяны Дубик, после предварительных исследований водохранилища специалисты склоняются к тому, что вряд ли возможно привести воду к характеристикам, подходящим для купания.

В Минске есть и план по оздоровлению реки Свислочи, ее притоков и приведению прилегающих территорий в надлежащее состояние, его утвердили еще в 2016 году.

— Ознакомиться с планом, а также посмотреть, какие мероприятия уже выполнены, можно на сайте Мингоркомприроды, — уточнила специалист.

Говоря о реках и водоемах Минска в целом, собеседница отметила, что мониторинг поверхностных вод проводится на пяти водных объектах столицы. Гидрохимический статус по результатам наблюдений 2018 года на четырех из них оценивается как отличный и хороший, на одном — удовлетворительный.