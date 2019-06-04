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Руководители госорганов в июне проведут выездные приемы граждан

05.06.2019 12:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству, проведут в июне приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо примет граждан 6 июня в Пинском райисполкоме, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук - 12 июня в Минском горисполкоме.

На 13 июня запланирована встреча с гражданами министра экономики Дмитрия Крутого в Белыничском райисполкоме, председателя Государственного комитета по имуществу Андрея Гаева - в Борисовском райисполкоме.

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко будет проводить прием граждан 14 июня в Клецком райисполкоме.

Попасть на прием к председателю Государственного таможенного комитета Юрию Сенько можно 19 июня в Верхнедвинском райисполкоме, к председателю Государственного военно-промышленного комитета Роману Головченко - 20 июня в филиале ОАО "Волотавто" (Слуцк).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству,...
 
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