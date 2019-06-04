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Поезда к спортобъектам и удобство ориентирования - ж/д вокзал в Минске готов к Европейским играм

05.06.2019 13:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Поезда к спортобъектам и удобство ориентирования - ж/д вокзал в Минске готов к Европейским играм
Фото из архива

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перевозка участников и болельщиков II Европейских игр будет осуществляться поездами городских и региональных линий экономкласса, их расписание движения к спортивным объектам ("Минск-Арене" и Гребному каналу) согласовано с графиком проведения соревнований. Как будут встречать гостей города во время проведения в Минске II Европейских игр, журналистам показали сегодня на станции Минск-Пассажирский, передает корреспондент БЕЛТА.

С 22 по 30 июня к спортивным аренам на участке Минск - Масюковщина - Беларусь (Заславль) ежедневно будут курсировать 57 поездов. В обратном направлении на железнодорожный вокзал жителей и гостей столицы будут доставлять 62 поезда. "Рядом с железнодорожными станциями находятся три крупных объекта игр - стадион "Динамо", "Минск-Арена" и Гребной канал. По этому маршруту мы значительно - почти вдвое - увеличили количество поездов, а также частоту их движения. Интервал составит 10-20 минут", - отметил первый заместитель начальника пассажирской службы БЖД Александр Дрожжа.

Он добавил, что самые заполненные направления с зарубежными странами - из Москвы и Санкт-Петербурга, Киева. Есть связь с Вильнюсом, в дни проведения Европейских игр каждый день будет сообщение с Ригой. Есть поезда, связывающие со странами Западной Европы. При необходимости БЖД может пополнять составы вагонами. "С 16 июня по 14 июля будет курсировать дополнительный поезд Брест - Варшава", - добавил Александр Дрожжа.

Теперь оплата проезда может осуществляться не только в кассах и через терминалы самообслуживания, но и в поездах городских линий: наличными, с помощью смарт-карты, к Европейским играм будет внедрен сервис оплаты бесконтактной банковской картой (установлены валидаторы).

На период II Европейских игр на станции Минск-Пассажирский и Беларусь (Заславль) даже поезда регионального и городского сообщения будут объявляться на английском. "Подготовлен и персонал, более 200 человек прошли обучение на курсах английского, изготовили специальные разговорники", - отметил Александр Дрожжа. На станции Минск-Пассажирский, а также вокзалах в Бресте и Гродно созданы специализированные кассы для обслуживания англоговорящих клиентов.

Как рассказал начальник станции Минск-Пассажирский Виктор Низохин, за полтора года на вокзале проделана большая подготовительная работа. Установлены новые эскалаторы, система кондиционирования, бесплатный wi-fi. Заменены 70 технических средств ориентирования (указатели, табло), появились новые справочные терминалы и терминалы самообслуживания, в том числе с возможностью связи с контакт-центром Белорусской железной дороги.

В здании вокзала гостей встречает информационный центр Европейских игр. Его сотрудники владеют английским языком и готовы предоставить всю необходимую информацию, сориентировать по городу, транспорту, спортобъектам. В местах массового скопления людей (зале ожидания, переходах) будут работать волонтеры как самих Игр, так и БЖД, которые также помогут. На территории возле вокзала, внутри, на платформах и переходах создана безбарьерная среда, уложена тактильная плитка, появились спецуказатели для слабовидящих. На входных группах - инфотаблички с контактами служб вокзала для лиц с ограниченными возможностями. По указанным телефонам они могут запросить необходимую помощь, вплоть до бесплатной инвалидной коляски для транспортировки к поезду или из станции к наземному транспорту.

В зале ожидания по всем четырем экранам будут транслироваться соревнования. В остальное время демонстрируются ролики о мультиспортивном форуме. Повсеместно используются логотипы Игр, элементы брендирования. Звучат объявления о предлагаемых туристическим центром БЖД "Дортур" экскурсиях (около семи в день - в дни мультиспортивного форума). В холле вокзала появились фотозона и мистическая золотистая плитка прямо под конусом стеклянной пирамиды крыши. Проведен капитальный ремонт первой платформы: заменено покрытие гранитными плитами (в том числе с тактильной поверхностью), уложен новый потолок со светодиодной подсветкой, установлено информационное табло.

У здания гостиничного комплекса, где размещена и администрация станции, обновился фасад, проведен капремонт межоконных пространств. Безбарьерная среда даже в лифтах: кнопки продублированы шрифтом Брайля. Двери обозначены желтыми кружками для слабовидящих. Сегодня почти все номера заняты, но ремонт продолжается - в скором времени будут доступны для проживания шесть этажей, добавятся 29 номеров.-0-

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перевозка участников и болельщиков II Европейских игр будет осуществляться поездами городских и региональных линий экономкласса, их...
 
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