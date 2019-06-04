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Воздух в Минске в основном загрязняют автомобили

05.06.2019 13:18 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

88% вредных выбросов в воздух Минска создают автомобили, оставшиеся 12% — предприятия, сообщила заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Дубик.

Сегодня, 5 июня, — Всемирный день охраны окружающей среды. В нынешнем году его девиз – «Бой загрязнению воздуха».

«Полностью устранить негативное воздействие урбанизации на воздух невозможно, но снизить его, свести к минимуму реально. Для этого разработана национальная стратегия, которая реализуется в том числе и в столице: развивается метрополитен и электротранспорт, горожанам создают условия для передвижения на велосипедах и самокатах», — сообщила Дубик.

Всё это направлено на то, чтобы сократить использование автомобилей в городе, передают «Минск-новости».

Кроме того, есть и программа по сокращению выбросов в воздух с предприятий. Один из лидеров в этом МТЗ и его литейные цеха.

«Предпринимаемые меры позволят снизить выбросы предприятия на 1 200 т в год. Благодаря модернизации литейки МТЗ, общий объем выбросов вредных веществ в воздух от промышленных источников снизится на 7%», — сообщил заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Степан Дубницкий.

По словам Дубик, за 2018 г. объем выбросов от стационарных источников сократился на 400 т., в 2019 они прогнозируют аналогичное снижение. Для Минска это достаточно большой показатель с учетом того, экономика города развивается, растет число предприятий, считает Дубик.

Для сокращения выбросов с предприятиями, по данным властей, актуальными остаются мероприятия по техническому перевооружению, замене сырья, установке нового высокотехнологичного газоочистного оборудования, сообщает БелТА.

Справка БДГ

Согласно исследованию «Экомониторинга», среди экологических проблем, которые сегодня наиболее волнуют жителей Беларуси, лидируют последствия чернобыльской катастрофы (43%). Следом идут исчезновение видов флоры и фауны (27%), загрязнение воздуха, воды и почвы (26%).

24% населения Беларуси участвует в защите окружающей среды, совершая какие-то конкретные действия, например, экономя воду и энергию, сортируя мусор и т. п. 16% хотели бы обучаться экологическому мониторингу, а 15% - общественными экологами.

 
Теги: Минск
 
 
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88% вредных выбросов в воздух Минска создают автомобили, оставшиеся 12% — предприятия, сообщила заместитель председателя Минского городского комитета природных...
 
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