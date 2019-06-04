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Дожди и до +30°С ожидается в Беларуси 6 июня

05.06.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Кратковременные дожди, грозы и до 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 6 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Дожди и до +30°С ожидается в Беларуси 6 июня

В четверг ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 выше нуля, местами — 10-12. Днем — 24-30 градусов тепла.
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/dozhdi-i-do-30s-ozhidaetsja-v-belarusi-6-ijunja-349945-2019/
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БЕЛТА.

 
 
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Кратковременные дожди, грозы и до 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 6 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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