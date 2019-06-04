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Белстат исследовал, на какие решения в семье влияют женщины

05.06.2019 14:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В программу выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, проводимого органами государственной статистики, в этом году впервые был внедрен модуль "Принятие решений в домашнем хозяйстве". Заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич поделилась с корреспондентом БЕЛТА результатами этого исследования.

"Новый модуль позволил изучить вопросы, которые касаются разделения функций между женщинами и мужчинами при принятии ответственных решений в домашнем хозяйстве", - сказала Елена Кухаревич.

В опросе участвовали почти 3,3 тыс. замужних женщин. Из них четверть - в возрасте 30-39 лет, в возрастных группах 40-49, 50-59, 60 лет и старше составили пятую часть, в возрасте 18-29 лет - десятую часть.

Адресованные респондентам вопросы касались распоряжения финансовыми средствами, участия в выборе крупных и повседневных покупок, а также того, кто принимает решения о карьере и продолжительности рабочего времени женщины, необходимости повышения ею своего образовательного уровня. Задавались вопросы о свободе выбора женщиной способов и времени проведения досуга, социальной активности, насколько учитывается мнение женщины по вопросам воспитания и обучения детей.

Анализ полученных ответов показал, что в большинстве своем партнеры совместно распоряжаются финансами домашнего хозяйства. На такой способ ведения "домашней бухгалтерии" указали три четверти замужних женщин (75%). И только 4% отметили, что финансами в их домашнем хозяйстве распоряжается партнер. Примечательно, что чем старше женщина, тем чаще финансовые вопросы полностью переходят в ее самостоятельное ведение.

Женщины чаще мужчин принимают самостоятельное решение относительно повседневных покупок. Также они достаточно независимы в своем выборе участия на рынке труда, получения образования, ведении активной социальной жизни (самостоятельные решения принимают по этим позициям около 60% и выше, остальные советуются с партнерами).

В 90% белорусских семей решения относительно воспитания и обучения детей принимаются совместно.

В итоге на долю мужчин в вопросах ведения домашнего хозяйства приходится довольно мало самостоятельных решений: от 2,8% - в части распоряжении финансовыми средствами до 0,3% - в принятии решений об обучении детей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В программу выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, проводимого органами государственной статистики, в этом году...
 
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