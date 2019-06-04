Цифра, которая удивляет. За границей отдохнет миллион белорусов

Источник материала: Tut.by

Повлияла ли ситуация в экономике на желания и возможности белорусов отдохнуть на море, какие новинки предлагают турфирмы в этом сезоне и почему отпуск в Беларуси теряет привлекательност — об этом и другом «Салідарнасці» рассказала эксперт в сфере Лилия Кобзик.



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«Мы вернемся фактически к докризисным временам»

— Мы наблюдаем стабилизацию на рынке после нескольких лет уменьшения потоков белорусов, выезжающих на отдых за границу. Стабилизацию и увеличение. Если в 2017-м было около 500 тысяч выехавших на отдых, то в 2018-м — уже 800 тысяч, — рассказала эксперт. — И судя по раннему бронированию, по теперешним продажам туров, по увеличению программ из Минска, речь о пакетных турах, организованном туризме, у нас будет увеличение количества отдыхающих и путешествующих за границей белорусов.

Наверное, будет даже миллион. Мы вернемся фактически к докризисным временам.

Почему экономика не помеха белорусам

По словам Лилии Кобзик, падение на рынке туруслуг, как правило, наблюдается в годы экономических потрясений — как в самой Беларуси, так и в соседней России, от которой сильно зависит наша экономика. Сейчас же ситуация достаточно стабильна, курс рубля не лихорадит.

Кроме того, на предпочтения белорусов влияет географическое положение и особенности национального характера:

— У нас нет ни моря, ни гор. А все это белорусы очень любят. И тот, кто хоть раз побывал на море, не откажет себе в удовольствии приехать еще раз. По моим наблюдениям, когда белорус оказывается перед выбором — придержать деньги, когда зарплата не растет, или отдать их на отдых — он выбирает отдых. Наверное, мы видим в этом особый смысл, особое удовольствие.

Как Одесса подвинула Болгарию и заменила Крым

Самым популярным направлением у белорусов по-прежнему остается Египет. На втором месте держится Турция. Одесса, заменившая белорусам Крым, потеснила курорты Болгарии.

— В Одессу в среднем едут отдыхать около ста тысяч белорусов. Одна из причин такой популярности — дешевизна направления, — пояснила собеседница «Салідарнасці».

Болгария постепенно уступает позиции Черногории, где отдых сопоставим по цене и качеству:

— Продажи идут очень хорошо. Самолет в Черногорию летает каждый день, билетов просто не достать.

Растет популярность Албании, куда белорусы летают третий сезон.

— Вдруг выскочило такое направление, как Тунис. Сейчас туда летают самолеты из всех областных городов. В Минске количество программ выросло, наверное, раз в пять. Причина — Турция немного подорожала. И на этом фоне турфирмы решили увеличить предложение аналогичного продукта, но дешевле. И если в прошлом году Тунисом занималась одна компания, то теперь их уже четыре, — рассказала Лилия Кобзик.

Явно прибавляют с каждым годом Испания и Кипр. И Грузия, которую белорусы просто обожают, — туда едут на экскурсии и отдых.

В Беларуси отдыхали бы больше, но…

— Но нет инфраструктуры. Кроме агроусадеб, по большому счету, ничего нового не появилось. Есть санатории, они прекрасные, но не дешевые. И туда люди больше лечиться приезжают. А вот для отдыха те же гостиницы, как мне кажется, стали закрываться. Как на том же Браславе.

Новых же объектов нет. Все заняты Европейскими играми, наверное.