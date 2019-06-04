23:00. А ваши дети дома?

Источник материала: Полымя

Статьёй 67 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье установлено, что родители, опекуны, попечители несут ответственность за ненадлежащее воспитание и содержание детей. Воспитание и содержание ребёнка признаются ненадлежащими, если не обеспечиваются его права и законные интересы, в том числе, если имеет место опасность для его жизни и здоровья, а также если ребёнок вследствие отсутствия надзора за его поведением совершает правонарушения.

Для детей лето — самое долгожданное и любимое время года. Однако именно летом увеличивается количество травм, полученных несовершеннолетними. Обеспечить безопасность детей — задача родителей. Опасность для детей в летнюю жару представляют водоёмы. В 2018 году в Гродненской области утонуло 55 человек, из них 5 детей. Чтобы избежать трагедии, необходимо помнить, что купание допускается только в специально оборудованных для этого местах, где имеются спасательные посты, и под присмотром взрослых. Опасными являются песчаные карьеры, где обрушение отвесной стены может повлечь несчастные случаи с детьми. Имелись случаи травмирования несовершеннолетних на дорогах вследствие несоблюдения ими правил дорожного движения, неожиданного выхода на проезжую часть, переход улицы в неустановленном месте.

В период летних каникул подростки больше времени вечером проводят на улице, где могут допустить противоправное поведение либо наоборот, потерпеть от противоправных действий иных лиц. В этой связи обращаю внимание родителей, что в силу ст. 17.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по сопровождению несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет либо по обеспечению его сопровождения совершеннолетним лицом в период с 23:00 до 06:00 вне жилища — влечёт предупреждение или наложение штрафа до двух базовых величин. То же деяние, совершённое повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, влечёт наложение штрафа от двух до пяти базовых величин.

На территории области имелись случаи, когда несовершеннолетние «шутники» звонили в пожарную службу либо в иные специализированные службы и сообщали ложную информацию о каком-либо чрезвычайном происшествии. Статьей 17.6 КоАП подобные действия влекут наложение штрафа в размере от четырёх до пятнадцати базовых величин, а если данное правонарушение совершено повторно в течение одного года, то сумма штрафа может составить от двадцати до пятидесяти базовых величин. Административная ответственность за названное правонарушение наступает с 16 лет. Если подросток не достиг возраста привлечения к административной ответственности, то ответят его родители по причине невыполнения обязанностей по воспитанию детей, что предусмотрено ст. 9.4 КоАП, максимальный штраф по которой достигает двадцати базовых величин. Кроме того, родителям придётся возместить материальные затраты специализированных служб, вызванных необоснованным выездом.

Уважаемые родители, взрослые! Помните, что вы в ответе за ваших детей, за их жизни, здоровье и счастье.

Виктор АВДОКУШИН,

заместитель прокурора Кореличского района,

младший советник юстиции