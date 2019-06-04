На протяжении летнего периода будет проводиться акция «Каникулы без дыма и огня»

Источник материала: Полымя

На протяжении трёх летних месяцев на территории Кореличского района будет проходить ежегодная республиканская акция «Каникулы без дыма и огня», которая будет проводиться в пришкольных и летних оздоровительных лагерях, в учреждениях дошкольного образования, на открытых площадках.

Ни для кого не секрет, что летние каникулы – это счастливая и самая долгожданная пора для всех школьников, поэтому именно в этот период число пожаров и других чрезвычайных ситуаций с участием несовершеннолетних возрастает.

Нередко дети остаются без присмотра взрослых, а потому для организации досуга ребят на территории района начинают работу школьные и летние лагеря, которые посетят работники МЧС. Главная цель спасателей – предупредить чрезвычайные ситуации по причине детской шалости с огнём, а также гибель детей на водоёмах.

На территории лагерей и в учреждениях дошкольного образования на информационных стендах появится тематическая наглядно-изобразительная продукция. Пройдут профилактические беседы работников МЧС, ОСВОДа с детьми, демонстрация тематических и обучающих видеофильмов, мультфильмов, проведение викторин по ОБЖ, конкурсные программы, презентация журнала «Юный спасатель». Среди несовершеннолетних распространят обучающую наглядно-изобразительную продукцию.

Оксана СКОК,

инспектор ГПиВО Кореличского РОЧС