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На протяжении летнего периода будет проводиться акция «Каникулы без дыма и огня»

05.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

На протяжении трёх летних месяцев на территории Кореличского района будет проходить ежегодная республиканская акция «Каникулы без дыма и огня», которая будет проводиться в пришкольных и летних оздоровительных лагерях, в учреждениях дошкольного образования, на открытых площадках.

Ни для кого не секрет, что летние каникулы – это счастливая и самая долгожданная пора для всех школьников, поэтому именно в этот период число пожаров и других чрезвычайных ситуаций с участием несовершеннолетних возрастает.
Нередко дети остаются без присмотра взрослых, а потому для организации досуга ребят на территории района начинают работу школьные и летние лагеря, которые посетят работники МЧС. Главная цель спасателей – предупредить чрезвычайные ситуации по причине детской шалости с огнём, а также гибель детей на водоёмах.
На территории лагерей и в учреждениях дошкольного образования на информационных стендах появится тематическая наглядно-изобразительная продукция. Пройдут профилактические беседы работников МЧС, ОСВОДа с детьми, демонстрация тематических и обучающих видеофильмов, мультфильмов, проведение викторин по ОБЖ, конкурсные программы, презентация журнала «Юный спасатель». Среди несовершеннолетних распространят обучающую наглядно-изобразительную продукцию.

Оксана СКОК,
инспектор ГПиВО Кореличского РОЧС

 
 
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На протяжении трёх летних месяцев на территории Кореличского района будет проходить ежегодная республиканская акция «Каникулы без дыма и огня», которая
 
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