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История одного дня

05.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

5 июня

Всемирный День окружающей среды

1783 — французские изобретатели братья Монгольфье впервые в истории запустили в воздух тепловой аэростат
1890 — любительской постановкой драмы «Сфинкс» открылся Минский городской театр (теперь это Национальный академический театр им. Я. Купалы). На открытии присутствовали губернатор Н. Трубецкой и городской голова К. Чапский
Кто родился: скульптор Петр Клодт, поэт Федерико Гарсиа Лорка, актриса Барбара Брыльска

6 июня
1850 — Леви Страусс сделал свои первые голубые джинсы
1882 — американец Генри Сили запатентовал электроутюг
1962 — основано Белорусское общество охраны природы
Кто родился: поэт Александр Пушкин, актриса Татьяна Пельтцер, композитор Арам Хачатурян

7 июня

1761 — ученый М.В. Ломоносов во время проводимых опытов обнаружил атмосферу планеты Венера
1965 — корпорация «Sony» представила первый домашний видеомагнитофон
1972 — в Минске открыт памятник Янке Купале. Установлен в одноименном парке
Кто родился: актер Леонид Кулагин, писательница Дарья Донцова, актриса Татьяна Друбич

8 июня

Всемирный День океанов

1786 — в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое
1824 — Н. Кашинг из Квебека запатентовал стиральную машину
1909 — выпущен первый серийный автомобиль российского производства
1978 — в Минске на Партизанском проспекте открылся один из самых больших универмагов столицы — «Беларусь»
Кто родился: композитор Роберт Шуман, актриса Ирина Акулова

9 июня

1887 — на сцене Минского городского театра состоялось особое событие: спектакль, который начался в восемь вечера, закончился только в шесть утра следующего дня. Газета «Минский листок» по этому поводу писала: «И чего только не увидели в эту ночь: и драму с примесью комедии, и живые картины — все это было посвящено Пушкину и состояло из его произведений... Публика получила массу удовольствий»
Кто родился: царь Петр I, актриса Елена Панова

10 июня

1562 — в Несвиже был издан «Катехизис» Сымона Будного. Это первая книга на старобелорусском языке, которая вышла в Беларуси
1812 — на базе Полоцкого иезуитского коллегиума основана Полоцкая иезуитская академия
1956 — официально открыто Заславское водохранилище (Минское море). На берегах размещены санаторно–курортный комплекс «Юность», профилактории, базы для любителей–рыболовов, спортбазы, детские оздоровительные лагеря
Кто родился: певицы Людмила Зыкина, Аида Ведищева, актер Валентин Смирнитский, художник Илья Глазунов

11 июня

1742 — Б. Франклин изобрел кухонную плиту
1960 — установлено почетное звание «Заслуженный строитель Белорусской ССР» (с 13 апреля 1995 года – «Заслуженный строитель Республики Беларусь»)
Кто родился: океанограф Жак-Ив Кусто, актер Олег Видов, актриса Евгения Крюкова, певица Елена Камбурова

 
Теги: Минск
 
 
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5 июня Всемирный День окружающей среды 1783 — французские изобретатели братья Монгольфье впервые в истории запустили в воздух тепловой аэростат1890 —...
 
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