История одного дня

Источник материала: Единство

5 июня

Всемирный День окружающей среды

1783 — французские изобретатели братья Монгольфье впервые в истории запустили в воздух тепловой аэростат

1890 — любительской постановкой драмы «Сфинкс» открылся Минский городской театр (теперь это Национальный академический театр им. Я. Купалы). На открытии присутствовали губернатор Н. Трубецкой и городской голова К. Чапский

Кто родился: скульптор Петр Клодт, поэт Федерико Гарсиа Лорка, актриса Барбара Брыльска

6 июня

1850 — Леви Страусс сделал свои первые голубые джинсы

1882 — американец Генри Сили запатентовал электроутюг

1962 — основано Белорусское общество охраны природы

Кто родился: поэт Александр Пушкин, актриса Татьяна Пельтцер, композитор Арам Хачатурян

7 июня

1761 — ученый М.В. Ломоносов во время проводимых опытов обнаружил атмосферу планеты Венера

1965 — корпорация «Sony» представила первый домашний видеомагнитофон

1972 — в Минске открыт памятник Янке Купале. Установлен в одноименном парке

Кто родился: актер Леонид Кулагин, писательница Дарья Донцова, актриса Татьяна Друбич

8 июня

Всемирный День океанов

1786 — в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое

1824 — Н. Кашинг из Квебека запатентовал стиральную машину

1909 — выпущен первый серийный автомобиль российского производства

1978 — в Минске на Партизанском проспекте открылся один из самых больших универмагов столицы — «Беларусь»

Кто родился: композитор Роберт Шуман, актриса Ирина Акулова

9 июня

1887 — на сцене Минского городского театра состоялось особое событие: спектакль, который начался в восемь вечера, закончился только в шесть утра следующего дня. Газета «Минский листок» по этому поводу писала: «И чего только не увидели в эту ночь: и драму с примесью комедии, и живые картины — все это было посвящено Пушкину и состояло из его произведений... Публика получила массу удовольствий»

Кто родился: царь Петр I, актриса Елена Панова

10 июня

1562 — в Несвиже был издан «Катехизис» Сымона Будного. Это первая книга на старобелорусском языке, которая вышла в Беларуси

1812 — на базе Полоцкого иезуитского коллегиума основана Полоцкая иезуитская академия

1956 — официально открыто Заславское водохранилище (Минское море). На берегах размещены санаторно–курортный комплекс «Юность», профилактории, базы для любителей–рыболовов, спортбазы, детские оздоровительные лагеря

Кто родился: певицы Людмила Зыкина, Аида Ведищева, актер Валентин Смирнитский, художник Илья Глазунов

11 июня

1742 — Б. Франклин изобрел кухонную плиту

1960 — установлено почетное звание «Заслуженный строитель Белорусской ССР» (с 13 апреля 1995 года – «Заслуженный строитель Республики Беларусь»)

Кто родился: океанограф Жак-Ив Кусто, актер Олег Видов, актриса Евгения Крюкова, певица Елена Камбурова