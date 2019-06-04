История одного дня

5 июня
Всемирный День окружающей среды
1783 — французские изобретатели братья Монгольфье впервые в истории запустили в воздух тепловой аэростат
1890 — любительской постановкой драмы «Сфинкс» открылся Минский городской театр (теперь это Национальный академический театр им. Я. Купалы). На открытии присутствовали губернатор Н. Трубецкой и городской голова К. Чапский
Кто родился: скульптор Петр Клодт, поэт Федерико Гарсиа Лорка, актриса Барбара Брыльска
6 июня
1850 — Леви Страусс сделал свои первые голубые джинсы
1882 — американец Генри Сили запатентовал электроутюг
1962 — основано Белорусское общество охраны природы
Кто родился: поэт Александр Пушкин, актриса Татьяна Пельтцер, композитор Арам Хачатурян
7 июня
1761 — ученый М.В. Ломоносов во время проводимых опытов обнаружил атмосферу планеты Венера
1965 — корпорация «Sony» представила первый домашний видеомагнитофон
1972 — в Минске открыт памятник Янке Купале. Установлен в одноименном парке
Кто родился: актер Леонид Кулагин, писательница Дарья Донцова, актриса Татьяна Друбич
8 июня
Всемирный День океанов
1786 — в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое
1824 — Н. Кашинг из Квебека запатентовал стиральную машину
1909 — выпущен первый серийный автомобиль российского производства
1978 — в Минске на Партизанском проспекте открылся один из самых больших универмагов столицы — «Беларусь»
Кто родился: композитор Роберт Шуман, актриса Ирина Акулова
9 июня
1887 — на сцене Минского городского театра состоялось особое событие: спектакль, который начался в восемь вечера, закончился только в шесть утра следующего дня. Газета «Минский листок» по этому поводу писала: «И чего только не увидели в эту ночь: и драму с примесью комедии, и живые картины — все это было посвящено Пушкину и состояло из его произведений... Публика получила массу удовольствий»
Кто родился: царь Петр I, актриса Елена Панова
10 июня
1562 — в Несвиже был издан «Катехизис» Сымона Будного. Это первая книга на старобелорусском языке, которая вышла в Беларуси
1812 — на базе Полоцкого иезуитского коллегиума основана Полоцкая иезуитская академия
1956 — официально открыто Заславское водохранилище (Минское море). На берегах размещены санаторно–курортный комплекс «Юность», профилактории, базы для любителей–рыболовов, спортбазы, детские оздоровительные лагеря
Кто родился: певицы Людмила Зыкина, Аида Ведищева, актер Валентин Смирнитский, художник Илья Глазунов
11 июня
1742 — Б. Франклин изобрел кухонную плиту
1960 — установлено почетное звание «Заслуженный строитель Белорусской ССР» (с 13 апреля 1995 года – «Заслуженный строитель Республики Беларусь»)
Кто родился: океанограф Жак-Ив Кусто, актер Олег Видов, актриса Евгения Крюкова, певица Елена Камбурова