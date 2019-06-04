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Команда «Патриот» победила на районном этапе «Защитник Отечества – 2019»

05.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В соревнованиях приняли участие команды учащихся средних школ Борисовского района. Юноши и девушки готовились к игре весь учебный год на занятиях по допризывной подготовке. Синхронное выполнение строевых упражнений и прохождение во-
енизированной полосы препятствий – главные конкурсы состязаний.
Под звуки гимна в исполнении военного оркестра на плацу 72-го ОУЦ состоялось торжественное открытие соревнований.
– Президент Беларуси А.Г. Лукашенко четко определил одну из главных задач государственной молодежной политики: воспитывать гражданина и патриота, одухотворенного идеалами добра и социальной справедливости, способного творить и созидать во имя Отечества. Символично, что в год 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне соревнования проходят на базе нашего прославленного соединения. Уверен, что учащиеся Борисовского района будут достойно продолжать эту добрую традицию, – обратился с приветственным словом ко всем гостям гвардии подполковник Валерий Дебесь, заместитель начальника школы по идеологической работе – начальник отделения идеологической работы 114-й гвардейской школы по подготовке прапорщиков, главный судья соревнований.
Испытания начались с командного выполнения на плацу строевых приемов и исполнения строевой песни. Жюри, в состав которого вошли военнослужащие 72-го ОУЦ, оценивали строевую слаженность команд и отдельно – действия командиров отрядов: наблюдали, насколько правильно, громко и четко они подавали команды. Особое внимание уделялось внешнему виду и строевой выправке юных командиров и всего
отряда.
Второй этап соревнований включал военизированную эстафету с выполнением нормативов боевой и специальной подготовки. Всем участникам нужно было пройти непростую полосу препятствий – перепрыгнуть через окоп шириной в один метр, пройти по бревну через условный водоем, преодолеть лабиринт, пролезть в оконный проем, метко стрелять из пневматической винтовки, «разминировать» участок местности, оказать первую медицинскую помощь условно раненым участникам, разгадать шифровку, чтобы взять знамя, а в завершение – поразить «противника» учебной
гранатой.
По итогам соревновательного дня победу в районном этапе молодежной военно-патриотической игры «Защитник Отечества» одержала команда «Патриот» ГУО «Средняя школа № 7 г. Борисова», которая представит Борисовский район на областных соревнованиях.

Наш корр., фото Екатерины Тихоновой

 
 
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Районный этап молодежной военно-патриотической игры «Защитник Отечества – 2019», посвященной 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских...
 
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