На территории Борисовского района стартуют профилактические акции

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В каникулярный период значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, а также гибели детей на водоемах. С целью предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей, а также проведения образовательно-воспитательной работы в области безопасности жизнедеятельности с подрастающим поколением в период летних каникул в республике будет проходить профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня».

Работники Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям в течение трех месяцев будут посещать пришкольные оздоровительные площадки и загородные лагеря с целью проведения бесед, конкурсов и викторин по правилам пожарной безопасности. Спасатели расскажут о безопасности на воде, продемонстрируют возможности пожарной аварийно-спасательной техники и многое другое. Участие в акции примут все заинтересованные.

Акция «С заботой о безопасности малой Родины» проводится в период июнь-июль в сельских населенных пунктах, городах, садовых товариществах, агроусадьбах с целью предупреждения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем и гибели на них лиц пенсионного и пожилого возраста.

Только всем вместе под силу сделать каникулы безопасными для наших детей!