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В Гомеле люди скинулись и привели в порядок местное озеро - а теперь, похоже, все получат штраф

05.06.2019 15:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле жильцы одного из микрорайонов решили самостоятельно зарыбить местное озеро. Организовались, скинулись, сделали — а теперь могут за это получить штраф.


В апреле жители новостроек микрорайона «Южный» в Гомеле решили зарыбить водоем, расположенный возле их домов. Люди организовались через чат в «вайбере», сбросились деньгами, закупили 50 кг мальков — и выпустили их в озеро. На зарыбление люди приходили целыми семьями, брали с собой детей, — радовались, что делают доброе дело.

А потом выяснилось, что подобная инициатива наказуема — и теперь неравнодушные могут заплатить штраф.

— Несколько лет мы не могли добиться от администрации внятного ответа: чье это озерцо, кто обязан следить за его чистотой. Просили привести его в порядок не один год. Получали только отписки. Нам говорили, что им должен заниматься лесхоз. Лесхоз валил на город. И так несколько лет. Пока я не обратилась в водоохрану с жалобой на состояние этого водного объекта. После этого город провел на нем субботник. А люди, воодушевившись, продолжили хорошее дело — и запустили в озеро карасей и карпов, чтобы они уничтожили ряску, из-за которой озеро зарастает. Позже мы попросили администрацию поставить соответствующие таблички-предупреждения, чтобы рыбаки не вылавливали мальков — но получили странный ответ, который многих людей расстроил и даже напугал, — рассказывает местная активист и участница акции по зарыблению водоема Юлия Ганисевская.

В ответе администрации активистов предупреждают о том, что местные власти направили в природоохрану… запрос о законности их инициативы.


Неужели доброе дело местных жителей может оказаться незаконным — и они могут пострадать? Мы спросили специалистов Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

Дествительно, самостоятельное зарыбление водоемов запрещено Указом Президента № 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ими». Нарушившим запрет грозит административная ответственность в виде штрафа до 20 базовых величин.

«Зарыблять водоем можно, лишь имея соответсвующие биолого-экономические обоснования и ветеринарные заключения о том, что рыба здорова, и уведомив об этом территориальные органы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а также Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при Президенте», — пояснили в инспекции, сославшись на правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.

Поступил ли в инспекцию запрос о законности зарыбления людьми озера в «Южном», TUT.BY не смогли ответить, но предупредили, что, как только это произойдет, специалисты обязаны будут провести проверку, установить нарушителей и привлечь их к ответственности.

 
Теги: Гомель
 
 
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В апреле жители новостроек микрорайона «Южный» в Гомеле решили зарыбить водоем, расположенный возле их домов. Люди организовались через чат в «вайбере»,...
 
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