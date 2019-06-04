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Больше бюджетных мест для медиков, платных - для айтишников. Что нового в 2019-м предлагают вузы
05.06.2019 16:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году высшие учебные заведения планируют принять 54,5 тысяч первокурсников, ссузы — 40,4 тысяч человек. Об этом рассказали представители Министерства образования.
В 2019 году абитуриенты будут поступать по прежним правилам, но с некоторыми особенностями.
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В этом году увеличились цифры приема и подготовки специалистов. На «бюджет» — в первую очередь за счет медицинских специальностей. Здесь добавили около 200 мест, в основном на «Стоматологию», «Педиатрию», «Медико-профилактическое дело», «Медико-диагностическое дело». Больше шансов поступить на бесплатное отделение появилось и на спортивно-педагогических специальностях.
На платном отделении количество мест в основном выросло за счет IT-специальностей.
В учреждениях среднеспециального образования открыто 40,4 тысячи мест для первокурсников, из них более 25 тысяч — на «бюджете». Больше всего бесплатных мест добавилось в медицинских колледжах — 500.
Колледжи предлагают абитуриентам 156 специальностей. В этом году появилось несколько новых: «Лингвистическое обеспечение сурдокоммуникации» в лингвогуманитарном колледже МГЛУ, «Программируемые мобильные системы», «Тестирование ПО», «Сети и коммуникации», «Элетроника механических транспортных средств и другие.
Что нового в вузах?
У БГУ в этом году откроется вечерняя форма обучения. Она появится в Институте бизнеса на специальности «Бизнес-администрирование», рассказала Людмила Хухлындина, заместитель начальника главного управления образовательной деятельности БГУ.
На дневном отделении вуза появится 8 бюджетных мест и около 100 платных. Сокращение ожидается на «заочке».
Также БГУ впервые откроет набор в недавно созданный совместный институт БГУ и Даляньского политехнического университета (Китай). Абитуриентов ждут на трех специальностях. «Механика и математическое моделирование», «Физика и научно-производственная деятельность», «Мировая экономика».
БГУИР планирует набрать почти 3500 студентов на 38 специальностей, четыре из них — на военном факультете. С этого года туда будут принимать и девушек. Впервые.
В этом году у БГУИРа плюс по местам — на 290 человек больше. А в целом, рассказал ответственный секретарь БГУИРа Василий Бондарик, за два года план набора в вузе вырос почти на 25 процентов, а это почти 550 человек.
На заочном отделении у вуза ожидается сокращение.
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В этом году высшие учебные заведения планируют принять 54,5 тысяч первокурсников, ссузы - 40,4 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции рассказали представители...
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